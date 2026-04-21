Košarka

Jaxson Hayes potrdil, da je zdaj Dončićev slovenski brat

Rezervni center Los Angeles Lakers Jaxson Hayes je pred drugo tekmo končnice potrdil, da je prejel slovenski potni list.
Jaxson Hayes je z 213 centimetri in odličnim odrivom dobra tarča za podaje Luke Dončića pod koš in nad obroč. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters
Jaxson Hayes je z 213 centimetri in odličnim odrivom dobra tarča za podaje Luke Dončića pod koš in nad obroč. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters
N. Gr.
21. 4. 2026 | 10:45
21. 4. 2026 | 11:46
Ameriški košarkar Jaxson Hayes je po ponedeljkovem treningu Los Angeles Lakers potrdil, da je pridobil slovenski potni list. Petindvajsetletni krilni center, ki si pri kalifornijski zasedbi slačilnico deli z Luko Dončićem, je razkril, da je bila tema v zadnjem času pogosta tudi med njegovimi soigralci.

Odlična novica iz Los Angelesa: Luka Dončić spet igra košarko

»Dobil sem slovenski potni list. Dončić mi vseskozi govori, da sem njegov slovenski brat,« je dejal Hayes. Ob vprašanju, ali se je že naučil kaj slovenskega, je v šaljivem tonu dodal: »Ne poznam niti ene slovenske besede. No, nekaj jih poznam, a raje ne bi o tem.«

Hayes bi se slovenski reprezentanci lahko pridružil že julija v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Slovenija je po štirih tekmah vodilna v skupini H s tremi zmagami in enim porazom, v julijskem terminu pa jo čakata gostovanje v Estoniji in domača tekma proti Švedski. 

James in Dončić čarata v tandemu, tudi ko ne delita parketa

Slovenski selektor Aleksander Sekulić je pred časom že potrdil, da bo na Hayesa računal že letos poleti, če bo Američan na voljo za reprezentanco. Veliko bo odvisno tudi od trajanja končnice za moštvo iz Kalifornije.

Magazin  |  Zanimivosti
Gledališki mag

Tomaž Pandur, umetnik, ki je sanjal z odprtimi očmi

V mariborski Umetnostni galeriji razstava ob deseti obletnici njegove smrti.
Vesna Milek 21. 4. 2026 | 12:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Hrana

Lobnik: Šole naj uredijo prehrano upoštevajoč veroizpoved in prepričanja

V priporočilu je zagovornik opozoril, da je treba osebni okoliščini vere in prepričanja obravnavati enako kot osebno okoliščino zdravstvenega stanja.
21. 4. 2026 | 11:49
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Slovenska gostilna z večstoletno zgodovino prejela pomembno evropsko nagrado

Na kongresu JRE v Kölnu je priznanje za trajnost prejela družina Repovž iz Šentjanža: »Trajnost za nas ni projekt – to je naš način življenja.«
21. 4. 2026 | 11:49
Preberite več
Lokalno  |  Gorenjska
Kranj

Most čez Savo pri Planiki že zgrajen, kdaj bo odprt za promet? (FOTO)

Vrednost gradnje mostu znaša 2,7 milijona evrov. Most je dolg nekaj več kot 84 metrov in približno deset metrov širši od starega.
21. 4. 2026 | 11:35
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Od vrta do posla: kako dva mlada Slovenca živita od zemlje

Kako iz vrtnarjenja ustvariti posel? Ana Kaker in Jan Avsenik v Deloindom podkastu o podjetništvu, samooskrbi, izzivih in življenju z naravo brez olepševanja.
Nina Štajner 21. 4. 2026 | 11:30
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Slovenska gostilna z večstoletno zgodovino prejela pomembno evropsko nagrado

Na kongresu JRE v Kölnu je priznanje za trajnost prejela družina Repovž iz Šentjanža: »Trajnost za nas ni projekt – to je naš način življenja.«
21. 4. 2026 | 11:49
Preberite več
Lokalno  |  Gorenjska
Kranj

Most čez Savo pri Planiki že zgrajen, kdaj bo odprt za promet? (FOTO)

Vrednost gradnje mostu znaša 2,7 milijona evrov. Most je dolg nekaj več kot 84 metrov in približno deset metrov širši od starega.
21. 4. 2026 | 11:35
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Od vrta do posla: kako dva mlada Slovenca živita od zemlje

Kako iz vrtnarjenja ustvariti posel? Ana Kaker in Jan Avsenik v Deloindom podkastu o podjetništvu, samooskrbi, izzivih in življenju z naravo brez olepševanja.
Nina Štajner 21. 4. 2026 | 11:30
Preberite več
