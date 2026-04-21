Jaxson Hayes potrdil, da je zdaj Dončićev slovenski brat

Ameriški košarkar Jaxson Hayes je po ponedeljkovem treningu Los Angeles Lakers potrdil, da je pridobil slovenski potni list. Petindvajsetletni krilni center, ki si pri kalifornijski zasedbi slačilnico deli z Luko Dončićem, je razkril, da je bila tema v zadnjem času pogosta tudi med njegovimi soigralci.

»Dobil sem slovenski potni list. Dončić mi vseskozi govori, da sem njegov slovenski brat,« je dejal Hayes. Ob vprašanju, ali se je že naučil kaj slovenskega, je v šaljivem tonu dodal: »Ne poznam niti ene slovenske besede. No, nekaj jih poznam, a raje ne bi o tem.«

Hayes bi se slovenski reprezentanci lahko pridružil že julija v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Slovenija je po štirih tekmah vodilna v skupini H s tremi zmagami in enim porazom, v julijskem terminu pa jo čakata gostovanje v Estoniji in domača tekma proti Švedski.

Slovenski selektor Aleksander Sekulić je pred časom že potrdil, da bo na Hayesa računal že letos poleti, če bo Američan na voljo za reprezentanco. Veliko bo odvisno tudi od trajanja končnice za moštvo iz Kalifornije.