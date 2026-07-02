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Košarka

Jaylen Brown po desetih letih zapušča Boston, tudi Lakers v polnem pogonu

Eden najpomembnejših igralcev Bostona v zadnjem desetletju bo v novi ekipi delal družbo Joelu Embiidu in Tyresu Maxeyju.
Brown se je Bostonu pridružil leta 2016. FOTO: Brian Fluharty/Reuters Connect
Galerija
Brown se je Bostonu pridružil leta 2016. FOTO: Brian Fluharty/Reuters Connect
L. Š., STA
2. 7. 2026 | 08:03
2. 7. 2026 | 08:23
3:48
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Tržnica v severnoameriški košarkarski ligi NBA je v polnem zamahu. Delodajalca bo zamenjal tudi Jaylen Brown, ki se po desetih letih igranja za Boston Celtics seli k Philadelphia 76ers, v nasprotno smer pa bo potoval Paul George, poroča mreža ESPN

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Če je Los Angeles ustrelil v prazno, bo naslednji na izhodnih vratih Dončić

Celtics, ki so ob tem dobili še dva izbora v prvem krogu nabora in dva v drugem, so v zadnjem desetletju tudi z Brownovo pomočjo vsakokrat prišli v končnico, šestkrat do konferenčnega finala in dvakrat do finala lige. Brown je bil izbran za najkoristnejšega igralca na poti Bostona do naslova leta 2024, v tem obdobju pa je sestavljal udarni dvojec ekipe skupaj z Jaysonom Tatumom.

V zadnji sezoni je imel Brown povprečje 28,7 točke, 6,9 skoka in 5,1 podaje na tekmo ter ekipo pripeljal do mesta drugega nosilca vzhodne konference. V končnici pa je Boston izpadel v prvem krogu, ko je proti Philadelphii zapravil vodstvo v zmagah s 3:1.

V novi ekipi bo skušal Brown ob Joelu EmbiiduTyresu Maxeyju in VJ-ju Edgecombu ekipo pripeljati dlje od drugega kroga končnice, kar 76ers ni uspelo v zadnjih devetih letih.

Boston, ki je pred tem dobil še Mika Conleyja, je po poročanju več medijev v ekipo iz New York Knicks, zadnjih prvakov lige, pripeljal še centra Mitchella Robinsona.

V polnem pogonu tudi Dončićevi Lakers

Za zdaj je še nejasna nova ekipa LeBrona Jamesa, ki se po osmih sezonah poslavlja od Los Angeles Lakers.

Vodstvo kalifornijskega kluba, pri katerem igra glavno vlogo slovenski zvezdnik Luka Dončić, je sicer že močno poseglo na trg.

Jezerniki so najprej okrepili centrski položaj in iz Utah Jazz v zameno za dva izbora v prvem krogu nabora pripeljali 24-letnega Walkerja Kesslerja (štiriletna pogodba, 114 milijonov evrov), obenem so se dogovorili za prihode krilnega centra Sandra Mamukelašvilija ter branilcev Quentina Grimesa in Colina Sextona.

Mamukelašvili, nazadnje član Toronto Raptors, za katere je dosegal 11,2 točki, 4,9 skoka in 1,9 podaje na tekmo, je podpisal štiriletno in 46 milijonov evrov vredno pogodbo.

Grimes, ki prihaja iz Philadelphie (13,4 točke, 3,6 skoka, 3,3 podaje na tekmo), je podpisal štiriletno in 53 milijonov evrov vredno pogodbo, Sexton, ki je minulo sezono igral za Chicago Bulls in Charlotte Hornets (15,4 točke, 2,3 skoka, 3,3 podaje na tekmo), pa je podpisal za dve leti in približno 17 milijonov evrov.

Lakers je zapustil Marcus Smart in odšel k raketam iz Houstona, kjer bo po novem igral tudi Bogdan Bogdanović, k Phoenix Suns je odšel Luke Kennard, prav tako pa Dončić v Los Angelesu ne bo več igral z novopečenim slovenskim reprezentantom Jaxsonom Hayesom, ki je odšel k Utah Jazz ter podpisal dvoletno pogodbo, vredno 10,5 milijona evrov.

Od Lakers se poslavlja novopečeni slovenski reprezentant Jaxson Hayes. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters Connect
Od Lakers se poslavlja novopečeni slovenski reprezentant Jaxson Hayes. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters Connect

Krilni košarkar Tobias Harris, ki je prejšnjo sezono Detroit Pistons pomagal do najboljšega izkupička v vzhodni konferenci, se kot prost igralec seli k San Antonio Spurs, kjer bo skupaj z Victorjem Wembanyamo poskusil znova priti do finala NBA; v zadnjem so ostroge premagali Newyorčani.

Okolje je zamenjal tudi Norman Powell. Igralec, ki je nazadnje v dresu Miami Heat povprečno dosegal 21,7 točke na tekmo, se seli k Chicago Bulls.

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NBABoston CelticsLuka DončićJaylen BrownLeBron JamesJoel EmbiidJayson Tatum

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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