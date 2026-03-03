Velikan je nazaj, v Bostonu vre pred vrnitvijo Dončićevega rivala

Košarkarji Milwaukeeja so znova izgubili, navijači pa so kljub temu dobre volje. Po poškodbi mečne mišice se je na parket ob porazu proti Bostonu (81:108) vrnil Giannis Antetokounmpo, ki bo v ciljnem šprintu k mestom, ki vodijo vsaj v play-in, zelo dragocen. Medtem v Bostonu odštevajo dni do vrnitve največjega zvezdnika, ki bo premešal karte pri vrhu lige NBA, z njim se je v finalu leta 2024 boril tudi Luka Dončić.

Z Giannisom v igri je Milwaukee dobro moštvo, ki bo tudi v končnici izziv za tekmece. Celotno moštvo je zgrajeno okrog grškega velikana, ki se je v igro vrnil z 19 točkami in 11 skoki v dobrih 25 minutah igre. »Malo sem še zarjavel, bila je dolga odsotnost, a se počutim vsak dan bolje,« pravi Giannis. Zdaj se za Milwaukee sezona začenja zares, do konca rednega dela morajo nadoknaditi štiri zmage zaostanka za trenutno 10. Charlottom.

Medtem vročica narašča tudi v Bostonu. Jayson Tatum je manj kot leto dni po strgani ahilovi tetivi nared, da se vrne v igro. Nekaj časa se je ugibalo, da bo igral že v nedeljskem derbiju s Philadelphio, dobro obveščeni novinar Bill Simmonns, po rodu iz Bostona, pa trdi, da naj bi Tatum znova stopil na parket v petek, ko Boston igra z Dallasom.

Ko je Tatum v najboljši formi, je kandidat za najboljšega igralca lige (MVP) in zvezdnik, ki vpliva tako na igro v napadu kot v obrambi. Tudi če bo v preostanku sezone še nekoliko omejen, bo velika okrepitev za že tako zelo dobro moštvo Bostona.

Medtem pa navijači Golden State Wariorrs še čakajo na vrnitev Stepha Curryja, iz San Francisca sporočajo, da bo manjkal vsaj še pet tekem zaradi poškodbe kolena. James Harden se v Clevelandu ubada z zlomljenim palcem, a z opornico kljub temu igra, njegova menjava pri Los Angeles Clippers Darius Garland pa je ponoči proti Bojevnikom debitiral v novem dresu in za zmago Clippers s 114:101 prispeval 12 točk.

Dončić bo znova na delu danes ponoči (4.30), ko gostuje pri New Orleans Pelicans.

Liga NBA:

Houston Rockets 123:118 Washington Wizards

Sengun 32, Durant 30; Coulibaly 23, Cooper 21

Boston Celtics 108:81 Milwaukee Bucks

Pritchard 25, White 18; Antetokounmpo 19, Dieng 13

Denver Nuggets 128:125 Utah Jazz

Murray 45, Jokić 22; George 36, Filipowski 19

Los Angeles Clippers 114:101 Golden State Warriors

Leonard 23, Mathurin 17; Podziemski 22, Williams 18