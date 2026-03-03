  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Velikan je nazaj, v Bostonu vre pred vrnitvijo Dončićevega rivala

V ligi NBA se navijači Milwaukeeja veselijo vrnitve Giannisa Antetokounmpa na parket, medtem ko bo Steph Curry še nekaj časa odsoten.
Giannis Antetokounmpo želi Milwaukee pripeljati vsaj na 10. mesto, ki še vodi na play-in turnir. FOTO: Patrick Mcdermott/AFP
Galerija
Giannis Antetokounmpo želi Milwaukee pripeljati vsaj na 10. mesto, ki še vodi na play-in turnir. FOTO: Patrick Mcdermott/AFP
Nejc Grilc
3. 3. 2026 | 07:38
3. 3. 2026 | 08:22
1:13
A+A-

Košarkarji Milwaukeeja so znova izgubili, navijači pa so kljub temu dobre volje. Po poškodbi mečne mišice se je na parket ob porazu proti Bostonu (81:108) vrnil Giannis Antetokounmpo, ki bo v ciljnem šprintu k mestom, ki vodijo vsaj v play-in, zelo dragocen. Medtem v Bostonu odštevajo dni do vrnitve največjega zvezdnika, ki bo premešal karte pri vrhu lige NBA, z njim se je v finalu leta 2024 boril tudi Luka Dončić.

image_alt
Olimpijski podprvaki le še korak stran, klub 1000 ima novega člana

Z Giannisom v igri je Milwaukee dobro moštvo, ki bo tudi v končnici izziv za tekmece. Celotno moštvo je zgrajeno okrog grškega velikana, ki se je v igro vrnil z 19 točkami in 11 skoki v dobrih 25 minutah igre. »Malo sem še zarjavel, bila je dolga odsotnost, a se počutim vsak dan bolje,« pravi Giannis. Zdaj se za Milwaukee sezona začenja zares, do konca rednega dela morajo nadoknaditi štiri zmage zaostanka za trenutno 10. Charlottom.

Medtem vročica narašča tudi v Bostonu. Jayson Tatum je manj kot leto dni po strgani ahilovi tetivi nared, da se vrne v igro. Nekaj časa se je ugibalo, da bo igral že v nedeljskem derbiju s Philadelphio, dobro obveščeni novinar Bill Simmonns, po rodu iz Bostona, pa trdi, da naj bi Tatum znova stopil na parket v petek, ko Boston igra z Dallasom. 

Ko je Tatum v najboljši formi, je kandidat za najboljšega igralca lige (MVP) in zvezdnik, ki vpliva tako na igro v napadu kot v obrambi. Tudi če bo v preostanku sezone še nekoliko omejen, bo velika okrepitev za že tako zelo dobro moštvo Bostona.

Medtem pa navijači Golden State Wariorrs še čakajo na vrnitev Stepha Curryja, iz San Francisca sporočajo, da bo manjkal vsaj še pet tekem zaradi poškodbe kolena. James Harden se v Clevelandu ubada z zlomljenim palcem, a z opornico kljub temu igra, njegova menjava pri Los Angeles Clippers Darius Garland pa je ponoči proti Bojevnikom debitiral v novem dresu in za zmago Clippers s 114:101 prispeval 12 točk.

Dončić bo znova na delu danes ponoči (4.30), ko gostuje pri New Orleans Pelicans.

Liga NBA:

Houston Rockets 123:118 Washington Wizards
Sengun 32, Durant 30; Coulibaly 23, Cooper 21 

Boston Celtics 108:81 Milwaukee Bucks
Pritchard 25, White 18; Antetokounmpo 19, Dieng 13 

Denver Nuggets 128:125 Utah Jazz
Murray 45, Jokić 22; George 36, Filipowski 19 

Los Angeles Clippers 114:101 Golden State Warriors
Leonard 23, Mathurin 17; Podziemski 22, Williams 18 

Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

Trump napovedal nadaljevanje obsežnih vojnih operacij

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
2. 3. 2026 | 06:41
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Napad na Iran

Andrej Šter: Čudim se, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

Dolgoletni vodja konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prva dama brez stika z resničnostjo

Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
1. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Prevc: Preveč adrenalina, da bi čutil bolečine; Avstrijec pred njim snel čepico

Slovenski skakalni šampion Domen Prevc je poletel do dveh zmag in rekorda na Kulmu. Že v Lahtiju bi si lahko konec tedna zagotovil veliki kristalni globus.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
VEČ NOVIC
