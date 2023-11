Jayson Tatum je boljši od LeBrona Jamesa in Kevina Duranta

Zadnjih pet sezon nazivi najkoristnejših košarkarjev v ligi NBA pripadajo neameriškim košarkarjem. Zadnji Američan zmagovalce je bil James Harden leta 2018, potem so se zvrstili »Grk« Giannis Antetokounmpo in Srb Nikola Jokić po dvakrat ter Kamerunec Joel Embid. Tudi v tej sezoni bo težko, kdo od ameriških zvezdnikov kos tekmecem, zato je glavna uganka, kdo od aktivnih košarkarjev je najboljši med Američani. V razširjeni debati je nekdanji prvak lige NBA z Bostonom Paul Pirce ob pomoči šampionskega soigralca in MVP iz leta 2004 Kevina Garnetta za trenutno najboljšega razglasil, najboljšega Bostonovega strelca, 25-letnega Jaysona Tatuma.

»Ta čas je Tatum najboljši v ligi. Mislim, da je presegel Kevina Duranta in LeBrona Jamesa. Edini, ki bi ga lahko postavil njemu ob bok, je Stephen Curry,« je prepričan 46-letni prvak lige NBA iz leta 2008 in najkoristnejši igralec finalne serije. Član hiše slavnih je kot možnega kandidata omenil še Phoenixovega branilca Devina Bookerja.

Tatum je odlično začel sezono, saj v povprečju dosega 28,2 točke z 51 odstotnim metom in devet skokov. Zadnji Bostonov MVP igralec je bil legendarni Larry Bird leta 1986. Boston je sicer vodilno moštvo v ligi NBA.