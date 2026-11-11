Je Dončić nergač? Morda, a 40 točk razlike nihče ne more spregledati

Za nekatere je že zdaj najboljši košarkar na svetu, drugi ob njegovi igri še vedno najprej opazijo pritoževanje sodnikom. Luka Dončić z izjemnim začetkom sezone zbira priznanja in sproža razprave, v katerih so si nasproti stopili tudi ameriški komentatorji.

Pri Lakers je medtem vse bolj očitna razlika med minutami z Ljubljančanom na parketu in tistimi, ko počiva. Zmage za zdaj zakrivajo težave, ki jih bo moral J. J. Redick odpraviti, če želi Los Angeles ostati med najboljšimi na Zahodu.

Ugoden razpored Jezernikom ponuja priložnost za nadaljevanje zmagovitega niza, konec novembra pa prihaja zahtevnejši preizkus. Takrat bo precej bolj jasno, koliko pove dosedanji izkupiček in kako daleč lahko Dončić popelje moštvo.