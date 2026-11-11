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Je Dončić nergač? Morda, a 40 točk razlike nihče ne more spregledati

Zvezdnik Los Angelesa dokazuje svojo raznovrstnost v napadu, niz zmag traja že šest tekem. Po odgovore o kakovosti moštva konec meseca v Teksas.
Soigralci izpostavljajo vodstvene sposobnosti Slovenca, ki ima vodilno vlogo v garderobi. Foto Dale Zanine/Reuters
Galerija
Soigralci izpostavljajo vodstvene sposobnosti Slovenca, ki ima vodilno vlogo v garderobi. Foto Dale Zanine/Reuters
Nejc Grilc
11. 11. 2026 | 05:00
4:39
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Za nekatere je že zdaj najboljši košarkar na svetu, drugi ob njegovi igri še vedno najprej opazijo pritoževanje sodnikom. Luka Dončić z izjemnim začetkom sezone zbira priznanja in sproža razprave, v katerih so si nasproti stopili tudi ameriški komentatorji.

Pri Lakers je medtem vse bolj očitna razlika med minutami z Ljubljančanom na parketu in tistimi, ko počiva. Zmage za zdaj zakrivajo težave, ki jih bo moral J. J. Redick odpraviti, če želi Los Angeles ostati med najboljšimi na Zahodu.

Ugoden razpored Jezernikom ponuja priložnost za nadaljevanje zmagovitega niza, konec novembra pa prihaja zahtevnejši preizkus. Takrat bo precej bolj jasno, koliko pove dosedanji izkupiček in kako daleč lahko Dončić popelje moštvo.

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Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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