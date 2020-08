Jezerniki in Jeleni izenačili, poškodba Lillarda

Prvi nabor Minnesoti

Vodstvo Minnesote Timberwolves bo na naboru lige NBA za leto 2020 izbralo prvega košarkarja, je določila loterija v New Yorku. Drugi izbor so si zagotovili Golden State Warriors, tretjega pa Charlotte Hornets, ki so v lasti Michaela Jordana. Ekipi Cleveland Cavaliers je pripadla pravica petega izbora, četrti pa bodo izbirali Chicago Bulls. Od šestega izbora naprej sledijo Atlanta Hawks, Detroit Pistons, New York Knicks, Washington Wizards, Phoenix Suns, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans in Boston Celtics, ki bodo izbirali namesto Memphis Grizzlies.

Ljubljana – Košarkarji klubov Los Angeles Lakers in Milwaukee Bucks, najboljših moštev rednega dela sezone v ligi NBA, so v uvodnem krogu končnice izenačili seriji na 1:1. Jezerniki so bili s 111:88 boljši od Portland Trail Blazers, pri katerih se je poškodoval, Jeleni pa so s 111:96 premagali Orlando Magic.V zasedbi Los Angelesa je blestel, ki je v 29 minutah dosegel 31 točk in 11 skokov. V zadnji četrtini, ki so jo Jezerniki začeli s s prednostjo 30 točk, ni več stopil na parket.je k uspehu prispeval 10 točk.Najboljši strelec Portlanda je bil kljub poškodbi Damian Lillard (18 točk), ki si je v tretji četrtini izpahnil prst na levi roki in je moral v slačilnico. Na igrišče se ni več vrnil, po slikanju pa je najboljši igralec rednega dela v »mehurčku« v Orlandu pomiril svoje navijače z zagotovilom, da bo igral na tretji tekmi.Milwaukee Bucks so na krilih odličnega, ki je zbral 28 točk in 20 skokov, ugnali košarkarje Orlanda, pri katerih je mejo 30 točk znova presegel Črnogorec(32). Houston Rockets so bili na čelu z(21 točk) s 111:98 boljši od Oklahome City Thunder.