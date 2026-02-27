Jezerniki in Luka Dončić ostali brez podaljška desetinko sekunde pred koncem

Košarkarji Los Angeles Lakers so doživeli še tretji poraz v vrsti. Kljub 41 točkam Luke Dončića so na gostovanju pri Phoenixu izgubili s 110:113. Odločilni met za tri točke za domačine je 0,9 sekunde pred iztekom časa zadel Royce O'Neale.

Phoenixu se je sicer nasmihala bolj prepričljiva zmaga, saj so šest minut pred koncem tekme imeli 12 točk prednosti. A Dončiću in druščini je uspelo izničiti zaostanek v naslednjih minutah, tako da je o zmagovalcu odločala zadnja minuta.

V izdihljajih tekme se je za domačine, ki so zaradi poškodb igrali brez vodilnih strelcev Devina Bookerja in Dillona Brooksa, izkazal O'Neale. Ta je najprej popravil zgrešeni met Graysona Allena, nato pa je tekmo odločil z metom za tri točke.

Oba tekmeca sta se sicer pred tem večkrat izmenjala v vodstvu. Jezernikom je v tretji četrtini uspelo pobegniti na 13 točk prednosti, a jih je Phoenix ujel še pred začetkom zadnje četrtine. Njihov prvi strelec Allen je v tem obdobju dosegel 16 od 28 točk.

Dončić je ob 41 točkah za ekipo iz Los Angelesa, ki je s porazom zdaj pri 34 zmagah in 24 porazih na šestem mestu zahodne konference, prispeval še osem skokov in osem asistenc. Phoenix se je na sedmem mestu Zahoda z zmago približal tekmecem z izkupičkom 34-26.

Jezerniki bodo na naslednji tekmi gostovali v San Franciscu pri Golden State Warriors.