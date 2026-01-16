  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Jezerniki z Dončićem niso imeli dovolj protiorožja za Sršene

    Košarkarji kluba Los Angeles Lakers so morali z Luko Dončićem na čelu v ligi NBA priznati premoč igralcem moštva Charlotte Hornets.
    Luka Dončić je tokrat zbral 39 točk. FOTO: Harry How/AFP
    Luka Dončić je tokrat zbral 39 točk. FOTO: Harry How/AFP
    Miha Šimnovec
    16. 1. 2026 | 07:00
    16. 1. 2026 | 08:04
    2:46
    Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so z Luko Dončićem na čelu doživeli nov boleč poraz v ligi NBA. Tokrat so morali pred svojimi navijači s 117:135 priznati premoč igralcem kluba Charlotte Hornets, ki v vzhodni konferenci zasedajo šele 12. mesto.

    Slovenski zvezdnik je bil spet najboljši strelec tekme. Toda njegovih 39 točk (prosti meti: 3:7, za dve: 9:15, za tri: 6:11) v dobrih 35 minutah ni bilo dovolj za to, da bi zmaga ostala doma. V statistiko je Dončić vpisal še tri skoke, štiri asistence in eno izgubljeno žogo. V domači ekipi, ki je sicer dobro začela in dobila uvodno četrtino (39:30), je več kot dvajset točk dosegel le še veteran LeBron James, ki je v 33 minutah zbral 29 točk (z metom iz igre 10:19).

    LaMelo Ball (z žogo) je k zmagi Charlotta prispeval okroglih 30 točk. FOTO: Harry How/AFP
    LaMelo Ball (z žogo) je k zmagi Charlotta prispeval okroglih 30 točk. FOTO: Harry How/AFP
    »Začeli smo odlično, nato pa smo povsem razpadli. Tekmeci so odlično zadevali z razdalje, mi pa smo jim dovolili preveč napadalnih skokov, kar je jeziček na tehtnici prevesilo na njihovo stran,« je pojasnil Dončić, ki je dobro proučil nasprotnike: »Charlotte ima mlado ekipo z nekaj odličnimi igralci, proti katerim je zahtevno igrati. Ko jim steče, so zelo nevarni. Resda nimajo dobrega točkovnega izkupička, so pa dosegli že nekaj odmevnih zmag.« 

    V gostujoči zasedbi, ki je v svojo korist odločila preostale tri četrtine (34:16, 40:38 in 31:24), so bili za Jezernike tokrat preveč razpoloženi Američani LaMelo Ball (30, od tega devet za tri točke), Brandon Miller (26) in Miles Bridges (25), ki so vsi presegli mejo petindvajsetih točk ter z njimi prispevali levji delež k zmagi Sršenov. To je bil že četrti poraz Los Angelesa na zadnjih petih tekmah.

    Naslednjo tekmo bodo Jezerniki odigrali v noči na nedeljo, ko bodo gostovali v Portlandu.

    Drugi izidi: Orlando Magic – Memphis Grizzlies 118:111, Detroit Pistons – Phoenix Suns 108:105, Miami Heat – Boston Celtics 114:119, Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 91:111, San Antonio Spurs – Milwaukee Bucks 119:101, Dallas Mavericks – Utah Jazz 144:122, Golden State Warriors – New York Knicks 126:113, Portland Trail Blazers – Atlanta Hawks 117:101.

     

      

       

     

     

