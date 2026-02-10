Jezerniki poraženi brez poškodovanega Dončića, pretep in izključitve v Charlottu

Vodilna ekipa NBA Oklahoma City Thunder je v severnoameriški košarkarski ligi slavila v gosteh pri Los Angeles Lakers z izidom 119:110. Na tekmi v Crypto.som Areni ni zaigral slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je po poškodbi izpustil že drugo tekmo za Jezernike.

Za gostujočo zasedbo iz Oklahome je po desetih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe znova zaigral Jalen Williams, ki je dosegel 23 točk, od tega jih je 15 dal v drugem polčasu. Kar sedem igralcev gostujoče zasedbe pa je vpisalo vsaj deset oziroma več točk. Pri Lakers, ki so pod domačima obročema vpisali prvi poraz po treh zmagah, je bil v odsotnosti prvega strelca Dončića najboljši veteran LeBron James, ki je tekmo končal z 22 točkami.

Tudi Oklahoma ni mogla računati na aktualnega najkoristnejšega igralca lige NBA. Tako kot Dončić je poškodovan tudi Shai Gilgeous-Alexander. Na tekmi je bilo možno videti kar 52 prostih metov. Za zdaj ni jasno, kdaj bi se slovenski igralec lahko vrnil nazaj v igro. Oklahoma je na vrhu razpredelnice z razmerjem 41–13, Jezerniki pa so peti z razmerjem 32-20.

Za košarkarji v ligi NBA je pester večer. Cade Cunningham je dosegel 33 točk, s katerimi je pomagal vodilni ekipi vzhodne konference Detroit Pistons, da so prekinili niz devetih zmag ter premagali Charlotte Hornets s 110:104. Tekmo je zasenčil množičen pretep, zaradi katerega so bili izključeni štirje igralci.

Spopad med vodilnimi Pistons v vzhodni konferenci in razigranimi Hornets se je sredi tretje četrtine spremenil v kaos, ko je Moussa Diabate iz Charlotte storil prekršek nad Jalenom Durenom iz Detroita. Diabate in Duren sta se sporekla, Duren pa je nasprotnika jezno odrinil z roko v obraz. To je bil znak za pretep, v katerem so se po vsem igrišču vrstili pretepi in udarci.

Izključili tudi glavnega trenerja

Po nekajminutni zmedi je sodnik izključili Durena in soigralca iz Detroita Isaiaha Stewarta ter dvojca Charlotte, Diabateja in Milesa Bridgesa. Stewart je stekel s klopi, da bi se pridružil pretepu in poskušal udariti Bridgesa, ki je v trenutku, ko so se razplamtele strasti, udaril Durena.

V zadnji četrtini je prišlo do nove drame, ko so izključili glavnega trenerja Sršenov Charlesa Leeja, potem ko se je jezno odzval na prekršek, ki so ga sodniki dodeli njegovi ekipi. Leeja so morali drugi člani trenerskega štaba Charlotte zadržati, preden so ga odpeljali z igrišča. Lee je kasneje pohvalil predstavo svoje ekipe. »To je bila za nas izjemno dobra tekma,« je dejal Lee. »So ekipa številka ena na vzhodu in prinašajo določeno mero telesne moči in tekmovalnosti. Mislim, da so se naši fantje na splošno odzvali na vsak napad, ki so ga izvedli, in na vso fizičnost na tekmi.«

Na vprašanje o spopadu med Diabatejem in Durenom, ki je sprožil splošni pretep, je Lee odgovoril: »Fanta sta imela vročo izmenjavo, nato pa se je vse skupaj stopnjevalo.« O svoji izločitvi v zadnji četrtini je Lee dodal: »V takšnih trenutkih moram imeti malo boljši nadzor nad čustvi.«

Trener Detroita J.B. Bickerstaff je za prepir v celoti krivdo pripisal igralcem Charlotte, češ da se je Duren branil. »Naši fantje se soočajo z veliko stvarmi, kajne? Ampak niso oni tisti, ki so sprožili ..., prestopili so mejo.« »Sovražim takšne prizore. To ni nekaj, kar bi si kdaj želel videti. Ampak če te nekdo udari, imaš odgovornost, da se zaščitiš, in to se je zgodilo nocoj. Oglejte si nazaj posnetke. Oni so tisti, ki so prestopili mejo, naš fant se je moral braniti.«

Detroit se je z zmago utrdil na vrhu lestvice vzhodne konference z razmerjem 39–13 v zmagah in porazih, pred drugouvrščenimi New York Knicks (34–19). Charlotte ostaja na 10. mestu z dosežkom 25-29.

V ponedeljek je bilo še več izločitev. Vroče je bilo tudi na tekmi Minnesota Timberwolves – Atlanta Hawks (138:116). Po prekršku, ki je bil storjen nad članom volkov Nazom Reidom, se je Reid zapletel v prepir s članom Atlante Mojem Gueyem. Drama se je odvila v zadnji četrtini tekme, v ta prepir pa so se vključili še drugi igralci.