Dončićevi Jezerniki prejeli učno uro košarke

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so s slovenskim zvezdnikom Luko Dončičem na čelu pred svojimi navijači doživeli visok poraz v ligi NBA. Tokrat so morali v areni Crypto.com priznati premoč igralcem kluba Detroit Pistons, ki so se veselili prepričljive zmage. Na koncu je na semaforju rezultatov pisalo 128:106 v korist gostov.

Neuspeha Jezernikov ni mogel preprečiti niti Dončić, ki je bil najboljši strelec tekme. V 36 minutah igre je dosegel 30 točk (z metom za dve: 6:11, za tri: 3:11), enajst asistenc in pet skokov, v statistiko pa je vpisal tudi kar osem izgubljenih žog. LeBron James je dodal 17 točk (z metom iz igre 6:17), Jaxson Hayes pa s klopi 13.

Pri Detroitu je bil najbolj učinkovit Cade Cunningham, ki je v 33 minutah zbral 27 točk (z metom iz igre 12:19). Marcus Sasser je s klopi k zmagi prispeval 19 točk, Isaiah Stewart pa 15.