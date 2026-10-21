Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

Navdušenci nad košarkarsko ligo NBA že vsaj tri desetletja niso pričakali začetka sezone s toliko kakovostnimi košarkarji, odprtimi vprašanji, favoriti za vrh in zvezdniki, ki se krčevito borijo za svojo zapuščino. Med slednje sodijo LeBron James pri svojem zadnjem (?) moštvu v ligi, Giannis Antetokounmpo, ki je naposled prerezal popkovino in pustil Milwaukee za seboj, Nikola Jokić, ki bi se z drugim prstanom zapisal med košarkarske legende, pa tudi Luka Dončić, ki lahko z naslovom prvaka in morebitnim prvim nazivom MVP izpolni potencial. Prvaki iz New Yorka so novo sezono odprli s tekmo proti Philadelphii, ki je podirala rekorde po zanimanju, za vstopnice je bilo treba odšteti tudi več kot 1000 dolarjev, in tako začeli maratonski redni del, ki se bo končal sredi aprila. V nadaljevanju ...