FOTO:Jimmy Butler je igral tudi za poškodovana Dragića in Adebaya

Še enkrat so morali košarkarji Miamija nastopiti brez poškodovanih Gorana Dragića in Bama Adebaya, od začetka sezone pa nimajo niti galaktične zvezde kova LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa iz moštva LA Lakers. A med tretjo tekmo finala lige NBA jim kakovosti ni manjkalo. Fantastični Jimmy Butler je poskrbel za podaljšanje dvoboja za naslov prvaka do štirih zmag, morda tudi za popoln zasuk.Ob zmagi Miamija s 115:104 za znižanje skupnega finalnega zaostanka na 1:2 je 201 cm visoki »krilni dirigent« počel vse, kar je potrebovalo njegovo zdesetkano moštvo. Dosegel je kar 40 točk s 70-odstotnim metom iz igre (14:20) in prostimi ...