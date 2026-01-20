  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Ob prizorih navijači obnemeli, sezona (in kariera?) zvezdnika končana

    Golden State Warriors so ostali brez enega svojih najboljših igralcev, Jimmy Butler si je ob zmagi proti nekdanji ekipi Miamiju (135:112) strgal križno vez.
    Jimmy Butler je obležal v bolečinah. FOTO: Kelley L Cox/Reuters
    Jimmy Butler je obležal v bolečinah. FOTO: Kelley L Cox/Reuters
    N. Gr.
    20. 1. 2026 | 09:53
    20. 1. 2026 | 09:54
    Letošnja sezona moštva Golden State Warriors bo hitro utonila v pozabo. Navijači se ob slabih rezultatih lahko tolažijo vsaj z vedno znova izvrstnim Stephom Curryjem, ki kljubuje času in še vedno sodi med najboljše napadalne igralce v ligi. Z vzponom forme Jimmyja Butlerja se je začel tudi rezultatski vzpon Bojevnikov, dokler ga ni grobo prekinila poškodba.

    Po 21 letih imajo LeBrona dovolj, Dončić je odgovoril navijačem

    Butler je sredi tretje četrtine lovil odbito žogo, v zraku je trčil z branilcem Miamija Davionom Mitchllom in ob pristanku mu je grdo obrnilo koleno. Na tleh je ostal kar nekaj minut in bil v hudih bolečinah, preden so mu soigralci pomagali s parketa. »Še ko je ležal na tleh, je zbijal šale, to je pravi Jimmy. V vsakem trenutku se želi zabavati in tega mu nič ne bo preprečilo,« je trenutke opisal Curry.

    Prvi pregledi so potrdili najhujše, Butler je strgal križne vezi v desnem kolenu. Zdaj 35-letnika čaka dolgo okrevanje, zagotovo še ne bo nared za začetek prihodnje sezone, če bo sploh še želel igrati košarko. Enako poškodbo je že doživel leta 2022, ko je še igral za Miami.

    Poškodba je hud udarec za Golden State, ki je tudi z njegovo pomočjo dobil 12 od zadnjih 16 tekem in se na lestvici začel bližati Los Angeles Lakers, ki trenutno držijo 6. mesto, ki še vodi neposredno v končnico.

    NBAGolden State WarriorspoškodbaJimmy Butlerkošarkakrižna vez

