Košarka

Jokić dosegel 192. trojni dvojček, a na lestvici MVP še vedno za Dončićem

Vsestranski Srb nadaljuje z izjemnimi predstavami, ki Nuggets zaenkrat peljejo neposredno v izločilne boje.
23. 3. 2026 | 07:41
23. 3. 2026 | 07:49
Košarkarji Minnesote Timberwolves so v odsotnosti svojega prvega zvezdnika Anthonyja Edwardsa v Bostonu zmagali s 102:92, srbski center v vrstah Denverja Nikola Jokić pa je za zmago proti Portlandu s 128:112 dosegel svoj 192. trojni dvojček v severnoameriški ligi NBA.

Presenečenje: Luka Dončić jo je dobro odnesel

Volkovi so v drugi četrtini zaostajali za 15 točk, na koncu pa slavili v bostonski dvorani TD Garden. Bones Hyland je za zmago dosegel 23, Jaden McDaniels 19 in Ayo Dosunmu pa 17 točk.

Jokić je tekmecem iz Oregona nasul 22 točk, poleg tega pa je pobral 14 žog pod obema obročema in zbral 14 podaj. Izkazal se je tudi Jamal Murray z 22 točkami.

New York Knicks so ugnali Washington Wizards s 145:113. Karl-Anthony Towns je za kratkohlačnike prispeval 26 točk in 16 skokov, Jalen Brunson pa 23 točk. Phoenix je bil boljši od Toronta s 120:98.

Dončić bo po verbalnem obračun vseeno lahko igral

Vodstvo lige NBA je v nedeljo zvečer po slovenskem času preklicalo avtomatsko kazen prepovedi ene tekme za slovenskega zvezdnika Luko Dončića. Ljubljančan je v noči na nedeljo v Orlandu po verbalnem obračunu s Gruzijcem Gogo Bitadzejem prejel svojo 16. tehnično napako. Liga NBA je v kratki izjavi na omrežju X zapisala, tako da slovenski košarkarski virtuoz lahko nastopil na torkovi tekmi proti Detroitu, trenutno vodilni ekipi v vzhodni konferenci.

Jezerniki so z razmerjem zmag in porazov 46-25 na tretjem mestu v zahodni konferenci. Pred njimi so le branilci naslova Oklahoma City Thunder (56-15) in San Antonio Spurs (53-18), za njimi pa Houston Rockets (43-27) ter Denver Nuggets in Minnesota Timberwolves (oba 44-28).

V vzhodni konferenci so na vrhu Detroit Pistons (51-19), Boston Celtics (47-24) in New York Knicks (47-25).

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
NBA

Jokić dosegel 192. trojni dvojček, a na lestvici MVP še vedno za Dončićem

Vsestranski Srb nadaljuje z izjemnimi predstavami, ki Nuggets zaenkrat peljejo neposredno v izločilne boje.
23. 3. 2026 | 07:41
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga ABA

Utrujenost iz Francije botrovala porazu

Košarkarji Cedevite Olimpije po solidni predstavi za točke v ligi ABA na gostovanju v BiH ostali praznih rok.
22. 3. 2026 | 20:10
Preberite več
Šport  |  Košarka
Dramatičen zaključek

Dončić ni imel mirne roke, a jo je imel Luke Kennard 0,6 sekunde pred koncem

Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA prišli do zmage s 105:104 po metu za tri točke. Slovenski as nasul 33 točk in prejel 16. tehnično napako.
22. 3. 2026 | 06:55
Preberite več
Šport  |  Košarka
Washinton

Prvaki lige NBA bodo ponovno preskočili obisk pri Trumpu

V ZDA je že od leta 1963 pravilo, da ekipe, ki zmagajo v ligi NBA, obiščejo Belo hišo, a so tovrstni obiski v zadnjih letih postali politično občutljiva tema.
21. 3. 2026 | 08:13
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Parlamentarne volitve

Preštete skoraj vse glasovnice, Gibanje Svoboda v vodstvu

Na voliščih po vsej državi je imelo do 19. ure skoraj 1,7 milijona volilnih upravičencev možnost oddati svoj glas.
22. 3. 2026 | 07:07
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Parlamentarne volitve

Gibanje Svoboda zmagovalka vzporednih volitev, Resni.ca bo jeziček na tehtnici

Stranka Gibanje svoboda bi v parlamentu dobila 30 poslanskih sedežev, SDS pa 27.
Maja Grgič 22. 3. 2026 | 19:05
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Parlamentarne volitve

Robert Golob: Ponovili smo mandat, čakajo nas trda pogajanja

Predsednik SDS Janez Janša pa je spomnil na problematične predčasne volitve, na kar je SDS opozarjala že med predvolilno kampanjo.
22. 3. 2026 | 18:40
Preberite več
Tuji
Novice  |  Svet
Globalno

Ameriška hegemonija se ruši pred našimi očmi, moč ZDA se sesuva

Osem desetletij je bil sistem zavezništva strateška prednost in pomembnejši od surove vojaške moči. ZDA noben tekmec ni bil kos.
Project Syndicate 20. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Dr. Vesna V. Godina

Rezultat volitev bo Slovenijo še globlje potiskal v goltanec neoliberalizma

Od danes naprej nam bo vsem v naši državi težje, kot nam je bilo doslej. Razcepljena Slovenija bo v bodoče še bolj naše vsakodnevno dejstvo.
Vesna V. Godina 23. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

V živo:      V živo: Stopnjevanje napetosti: nafta zaradi vojne v Iranu več kot 50 odstotkov dražja

Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
23. 3. 2026 | 08:59
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Parlamentarne volitve

Utrinki iz štabov: Na nekaterih obrazih nasmehi, na drugih sledi razočaranja

Volilna nedelja je mimo, zdaj se bodo začela pogajanja o sestavi nove vlade, ki ne bodo prav lahka.
23. 3. 2026 | 08:49
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Znana sta predstavnika narodnih skupnosti

Na nedeljskih volitvah sta bila izvoljena dosedanja poslanca Ziza in Horvath.
23. 3. 2026 | 08:49
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Izstrelitev vesoljske rakete

Drugi poskus za nemško vesoljsko podjetje: na krovu rakete tudi slovenski satelit

Glavni cilj satelita Trisat-S je predstaviti tehnološke novosti za prihodnje dolgotrajno raziskovanje vesolja.
Saša Senica 23. 3. 2026 | 08:26
Preberite več
