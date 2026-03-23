Jokić dosegel 192. trojni dvojček, a na lestvici MVP še vedno za Dončićem

Košarkarji Minnesote Timberwolves so v odsotnosti svojega prvega zvezdnika Anthonyja Edwardsa v Bostonu zmagali s 102:92, srbski center v vrstah Denverja Nikola Jokić pa je za zmago proti Portlandu s 128:112 dosegel svoj 192. trojni dvojček v severnoameriški ligi NBA.

Volkovi so v drugi četrtini zaostajali za 15 točk, na koncu pa slavili v bostonski dvorani TD Garden. Bones Hyland je za zmago dosegel 23, Jaden McDaniels 19 in Ayo Dosunmu pa 17 točk.

Jokić je tekmecem iz Oregona nasul 22 točk, poleg tega pa je pobral 14 žog pod obema obročema in zbral 14 podaj. Izkazal se je tudi Jamal Murray z 22 točkami.

New York Knicks so ugnali Washington Wizards s 145:113. Karl-Anthony Towns je za kratkohlačnike prispeval 26 točk in 16 skokov, Jalen Brunson pa 23 točk. Phoenix je bil boljši od Toronta s 120:98.

Dončić bo po verbalnem obračun vseeno lahko igral

Vodstvo lige NBA je v nedeljo zvečer po slovenskem času preklicalo avtomatsko kazen prepovedi ene tekme za slovenskega zvezdnika Luko Dončića. Ljubljančan je v noči na nedeljo v Orlandu po verbalnem obračunu s Gruzijcem Gogo Bitadzejem prejel svojo 16. tehnično napako. Liga NBA je v kratki izjavi na omrežju X zapisala, tako da slovenski košarkarski virtuoz lahko nastopil na torkovi tekmi proti Detroitu, trenutno vodilni ekipi v vzhodni konferenci.

Jezerniki so z razmerjem zmag in porazov 46-25 na tretjem mestu v zahodni konferenci. Pred njimi so le branilci naslova Oklahoma City Thunder (56-15) in San Antonio Spurs (53-18), za njimi pa Houston Rockets (43-27) ter Denver Nuggets in Minnesota Timberwolves (oba 44-28).

V vzhodni konferenci so na vrhu Detroit Pistons (51-19), Boston Celtics (47-24) in New York Knicks (47-25).