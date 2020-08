FOTO:Jokić popeljal Denver k zmagi, nocoj igra Dončić

Orlando

Lakersi prvi na zahodu

LeBron James je dal 22 točk za Lakers. FOTO: USA Today Sports

Danes v akciji Luka

Luka Dončić bo nocoj odigral tretjo tekmo v Orlandu. FOTO: Ashley Landis/USA Today Sports

- Potem ko 25 točk ni bilo dovolj za zmago moštva Miami Heat proti Torontu , je bilo v ligi NBA ponoči odigranih še pet tekem rednega dela sezone.Denver se je srečal s potencialno tekmico v prvem krogu končnice, Oklahomo, in jo po podaljšku premagal s 121:113. Razliko je naredil, ki je v dodatnih petih minutah dosegel osem od desetih točk Denverja (skupno 30, 12 skokov, 10 podaj). Novinecje prispeval 37 točk (met 12:16, 12 skokov).Oklahoma bi lahko ob koncu rednega dela zmagala, vendar je(23 točk) zadel le enega od dveh prostih metov.zaradi poškodbe ni v postavi Denverja.Indiana je v mehurčku v Orlandu premagala Washington s 111:100, New Orleans je bil boljši od Memphisa s 109:99, Philadelphia je tesno ugnala San Antonio (132:130). LA Lakers pa so si z zmago proti Utahu (116:108) že zagotovili prvo mesto na zahodu.Lakers so do zmage prišli v tretji četrtini, ki so jo dobili z 28:20.je zbral 22 točk (met 9:16, 9 podaj, 8 skokov), na drugi strani pa so izstopali(33 točk, 5 skokov, 4 podaje),(16 točk, 13 skokov) in(24 točk).Danes ob 20.30 bodo ponovno prišli na svoj račun slovenski ljubitelji košarke. Takrat bosta namreč tekmo začela Dallas z našim asomin Sacramento. Mavericks so si že zagotovili nastop v končnici, a zmage na Floridi še nimajo po dveh porazih s Houstonom in Phoenixom.