Jokić prepričljivo dobil dvoboj kandidatov za naziv MVP

V ligi NBA so moštva vstopila v zadnji del rednega dela sezone, ko niso več v igri le mesta na lestvici in dobro izhodišče za končnico, pomembno je tudi, da ujamejo pravo formo. S tem je imel veliko težav Denver, ki je v zadnjih tednih zapadel v krizo, potem ko si je praktično že zagotovil prvo mesto po rednem delu v zahodni konferenci.

Minuli teden dni pa je vendarle prinesel preobrat in Denver spet zmaguje. Tokrat je pred njimi pokleknil Milwaukee, Denver je zmagal s kar 129:106. Razplet tekme nikoli ni bil pod vprašajem, Denver je prepričljivo vodil, zato sta obe ekipi lahko spočili nosilce igre ob koncu tekme.

Nikola Jokić, ki je ob Joelu Embiidu glavni favorit, da osvoji naziv najkoristnejšega igralca lige (MVP), je v le dobrih 31 minutah na parketu dosegel prav toliko točk, dodal jim je še devet skokov in 11 asistenc. Jokića krasi tudi izjemna učinkovitost pri metu iz igre, tudi tokrat je zadel 10 od 20 metov iz igre, pa je to zanj ena statistično slabših predstav v sezoni. V zaključku tekme je igral tudi Vlatko Čančar, v dobrih treh minutah je zbral en skok.

Vlatko Čančar v Denverju dobiva le drobtinice.

Na drugi strani je pri Milwaukeeju še en kandidat za MVP Giannis Antetokounmpo prav tako dosegel 31 točk. Giannis se po krajši odsotnosti zaradi poškodbe zapestja počasi vrača v vrhunsko formo, te pa še vedno ne najde Khris Middleton, v zadnjih sezonah drugi igralec zasedbe iz Milwaukeeja. Dosegel je 13 točk z metom iz igre 6/14 in le 1/5 za tri točke.

Gorana Dragića ni bilo v postavi jelenov iz Milwaukeeja.

Phoenix presenetil Philadelphio, New Orleans prerešetal Clippers

Na preostalih tekmah je bilo zanimivo na dvoboju med Los Angeles Clippers in New Orleans Pelicans, ki so še vedno brez Ziona Williamsona. Krčevito se borijo za mesto med prvimi desetimi ekipami na Zahodu in so neposredni tekmec Dallasa, do pomembne zmage s 131:110 pa so proti oslabljenim Clippers prišli predvsem po zaslugi meta za tri točke.

Do pomembne zmage je prišel tudi Phoenix, ki je 125:105 premagal najbolj vročo ekipo drugega dela sezone Philadelphio. Phoenix je do zmage prišel brez Kevina Duranta, so pa dobili tudi dobre novice - Durant bi se lahko po poškodbi vrnil že v torek in ekipa bo imela na voljo nekaj časa za uigravanje, preden se začne končnica.

Milwaukee Bucks : Denver Nuggets 106:129

​Antetokounmpo 31, Middleton, Lopez in Allen po 13; Jokič 31, Murray 26, Porter ml. 19.

Indiana Pacers : Atlanta Hawks 130:143

Nwora 33, Haliburton 19; Collins 21, Murray 20.

Brooklyn Nets : Miami Heat 129:100

Bridges 27, Johnson 23; Herro 23 in Strus 23.

Philadelphia 76ers : Phoenix Suns

Maxey 37, Embiid 28; Booker 29, Biyombo 17.

Utah Jazz : Sacramento Kings 113:121

Kessler 31, Agbaji 20; Huerter 27, Murray 22.

New Orleans Pelicans : Los Angeles Clippers 131:110

​Ingram in Murphy III. 32; Hyland 18, Gordon 15.