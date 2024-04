Nikola Jokić primerjal košarko s konjskimi dirkami

Košarkarji Los Angeles Lakers so v konferenčnem četrtfinalu zahodne konference v severnoameriški ligi NBA doma s 119:108 premagali Denver Nuggets in dosegli prvo zmago v seriji na štiri zmage, v kateri zdaj slednji vodijo s 3:1. Oklahoma City Thunder je po visoki zmagi s 106:85 nad New Orleans Pelicans prednost v zmagah povišala na 3:0.

Jezerniki proti prvakom lige ostajajo »živi«: ekipo iz mesta angelov je tokrat s 30 točkami vodil njen prvi zvezdnik LeBron James, 25 točk je prispeval Anthony Davis (23 skokov), po 21 pa Austin Reaves in D'Angelo Russell. Kljub zaostanku z 0:3 v zmagah so Lakers v domači dvorani danes zaustavili nalet srbskega zvezdnika Nikole Jokića in druščine. Jokić je sicer vpisal trojni dvojček s 33 točkami, 14 podajami in 14 skoki. A peta tekma bo ponovno v Denverju in gostitelji bodo imeli hitro novo priložnost za uvrstitev v drugi krog končnice oz. konferenčni polfinale.

Lakers so proti Denverju sicer dosegli šele prvo zmago v 12 tekmah, po decembru 2022, a jih čaka težko delo v boju za napredovanje. Nobena ekipa v zgodovini lige NBA namreč v končnici ni zmagala serije po zaostanku z 0:3.

Nikola Jokić, udarni Denverjev zvezdnik, navzlic 33 točkam ni mogel preprečiti poraza svojega moštva. FOTO: Gary A. Vasquez/USA Today Sports

Zanimivo primerjavo je ob razpletu razgrnil srbski zvezdnik Jokić, sicer znan kot velik ljubitelj konjev. V domačem Somborju v Vojvodini med poletnimi počitnicami veliko pozornosti namenja svoji konjski farmi, s konji tudi tekmuje. Ob namigu na novinarski konferenci, da je njegovo moštvo počasi in medlo začelo to tekmo, je namreč dejal: »Seveda si želimo začeti bolje, toda na konjskih dirkah sem se naučil, da ni pomembno, kako začenjaš, temveč kako končuješ ...«

Košarkarji Oklahome so brez težav prišli še do tretje zmage proti Pelikanom in vodstva s 3:0. Brez poškodovanega Ziona Williamsona pelikani niso imeli prave rešitve proti mladi zasedbi Oklahome, ki jo je vodil eden izmed finalistov za najkoristnejšega igralca sezone (MVP) Shai Gilgeous-Alexander. Ta je vpisal 24 točk.

V Miamiju so prvi nosilci vzhodne konference Boston Celtics suvereno premagali Heat s 104:84 in prišli v prednost z 2:1 v zmagah. Kelti so se tako pobrali po domačem porazu proti osmim nosilcem. Boston sta vodila Jaylen Brown in Jayson Tatum, oba sta dosegla po 22 točk, slednji je dodal še 11 skokov in šest podaj, Celtics pa so vodili od začetka do konca dvoboja.

Orlando Magic pa so doma proti Cleveland Cavaliers serijo poravnali na 2:2 po zmagi s 112:89. Franz Wagner je blestel s 34 točkami in 13 skoki, domači pa so si odločilno razliko priigrali v drugem polčasu.