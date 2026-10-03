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Košarka

Jokić razburil Američane, sledil oster odgovor: Naš odpad gre v evroligo

Nikola Jokić je izpostavil večji pritisk evropske košarke v primerjavi z ameriško, Gilbert Arenas in DeMarcus Cousins pa sta se na njegove besede ostro odzvala.
Nikola Jokić je evropsko košarko dobro spoznal že pred odhodom v ligo NBA, saj se je več sezon razvijal pri srbski Megi, preden se je leta 2015 preselil k Denver Nuggets. Zato dobro pozna razlike med obema košarkarskima svetovoma. FOTO: Isaiah J. Downing/Reuters Connect
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Nikola Jokić je evropsko košarko dobro spoznal že pred odhodom v ligo NBA, saj se je več sezon razvijal pri srbski Megi, preden se je leta 2015 preselil k Denver Nuggets. Zato dobro pozna razlike med obema košarkarskima svetovoma. FOTO: Isaiah J. Downing/Reuters Connect
Blaž Potočnik
3. 10. 2026 | 14:43
5:26
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Nikola Jokić je z razmišljanjem o razlikah med ameriško in evropsko košarko sprožil burno razpravo onkraj Atlantika. Trojni najkoristnejši igralec lige NBA je dejal, da bi moral vsak košarkar iz najmočnejše lige na svetu vsaj za nekaj mesecev okusiti pritisk evropskih dvoran.

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Njegove besede niso najbolje sedle nekdanjima zvezdnikoma lige NBA Gilbertu Arenasu in DeMarcusu Cousinsu. Slednji je razpravo končal z besedami, da med ameriško in evropsko košarko »ni nobene jebene primerjave«, Arenas pa je šel še dlje.

»Naš odpad, fantje, ki si ne morejo izboriti mesta na naših seznamih igralcev, gre tja in postane najboljši v evroligi,« je dejal nekdanji trikratni udeleženec tekme zvezd.

Jokić sicer ni trdil, da je kakovost košarke v evroligi višja. Govoril je predvsem o drugačnem odnosu do rezultata, navijaškem pritisku in dejstvu, da niz porazov v Evropi precej hitreje povzroči krizo kot v 82 tekem dolgem rednem delu NBA.

Jokić: V Evropi je najpomembneje zmagati

Vse skupaj se je začelo na medijskem dnevu Denver Nuggets, ko so Jokića vprašali, ali so mu nastopi za srbsko reprezentanco in igranje pomembnih tekem pod velikim pritiskom pomagali pri razvoju.

»Zagotovo. V Evropi in reprezentanci je najpomembneje, da zmagaš tekmo,« je začel Srb.

Nato je izpostavil razliko, ki jo sam opaža v ligi NBA.

»Vem, da se sliši neumno, toda v NBA lahko vidiš, da morajo nekateri igralci dobiti svoje mete, svoje točke ali kakršnokoli statistiko. V reprezentanci in Evropi pa je najpomembneje, da zmagaš.«

Jokić je nato razložil, zakaj bi si želel, da bi takšno okolje izkusili tudi ameriški košarkarji.

»Želim si, da bi lahko vsak igralec NBA šel za šest mesecev igrat v Evropo, samo da bi videl, koliko pritiska je tam.«

Kot primer je navedel nekaj najbolj vročih evropskih košarkarskih okolij.

»V sredo igraš proti Olympiacosu v Grčiji, nato pa doma proti Crveni zvezdi ali Partizanu. Če izgubiš tri tekme zapored, je tam to velika stvar. Ljudje to jemljejo resno. Prisotnega je ogromno ponosa.«

V NBA je položaj drugačen. Zaradi dolgega rednega dela posamezen poraz praviloma nima enake teže, nova priložnost za popravo vtisa pa pogosto pride že dan ali dva pozneje.

Jokić evropsko košarko zelo dobro pozna. Pred odhodom v NBA leta 2015 se je razvijal pri Megi, ves čas kariere pa ostaja eden nosilcev srbske reprezentance. Z njo je leta 2016 osvojil olimpijsko srebro, osem let pozneje v Parizu pa še bron.

Cousins: Ni nobene primerjave

Jokićeve besede so nato vzeli pod drobnogled v oddaji Gil's Arena, kjer so sprožile dolgo razpravo. Z njegovim pogledom se nista strinjala nekdanja zvezdnika lige NBA DeMarcus Cousins in Gilbert Arenas.

Cousins je kot glavni argument izpostavil dolgoletno prevlado ameriške reprezentance na največjih tekmovanjih.

»To, kjer smo mi trenutno, je standard za košarko. Mi smo iz tega naredili glavno stvar. Dokler zlata kolajna ne bo redno odhajala v drugo državo – in govorim o načinu, kako dominiramo iz leta v leto –, nočem poslušati ničesar več. Ni nobene jebene primerjave!« je bil odločen Cousins.

Nekdanji center Sacramenta, New Orleansa in Golden Stata je tako Jokićevo izjavo razumel precej širše. Srb namreč ni govoril o tem, da je evropska košarka kakovostnejša od NBA, temveč predvsem o drugačnem odnosu do rezultata in pritisku ob porazih.

»Naš odpad gre tja in postane najboljši«

Podobno ostro se je odzval Arenas.

Najprej se je ustavil pri Jokićevi primerjavi z reprezentančno košarko.

»Ko je omenil reprezentanco – tam nikogar ne zanima statistika, niti ameriške reprezentance ni zanimala. Tako smo premagali vas in Francoze – niso nas zanimale številke, osvojili smo zlato! Če govoriš o tem ...« je začel Arenas.

Nato je pogovor obrnil proti evroligi.

»Če govorimo o evroligi, mi nimamo nobene potrebe, da bi igrali tam. Naš odpad, fantje, ki si ne morejo izboriti mesta na naših seznamih igralcev, gre tja in postane najboljši v evroligi. Američani so najboljši igralci v teh državah,« je samozavestno sklenil Arenas.

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