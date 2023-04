Jokić s soigralci le še korak od tega, da pomete volkove

Na dvoboju prvih nosilcev zahodne konference z osmouvrščenimi pričakovano spremljamo enosmerni promet. Denver je vsaj za razred boljši nasprotnik od košarkarjev Minnesote, ki tudi na domačem parketu ni uspela zmagati. Na krilih Nikole Jokića (20 točk, 11 skokov, 12 asistenc) je Denver zmagal s 120:111 in je le še korak od tega, da serijo z volkovi zaključi z metlo.

Po mizerni prvi tekmi je na zadnjih dveh za Timberwolves bolje igral Anthony Edwards, ki je bil tudi tokrat s 36 točkami njihov najboljši strelec, imel je tudi soliden met iz igre 10-22. Rudy Gobert, ki postaja persona non grata v ligi NBA, je zabeležil 18 točk in 10 skokov, Karl Anthony Towns pa 27 točk.

A to ni bilo dovolj za razigrani Denver, ki dokazuje, da je še vedno prvi favorit za uvrstitev v finale iz zahodne konference. Michael Porter Jr. je že nekaj časa zdrav in je ujel pravi ritem, tokrat je tekmo končal s 25 točkami, iz igre je metal 10-17. Spet je bil zelo soliden tudi Jamal Murray z 18 točkami, tudi preostala člana prve peterke Aaron Gordon in Kentavious Caldwell-Pope pa sta končala z dvomestnim številom točk.

Anthony Edwards se prebuja, kar je ena redkih pozitivnih novic za Minnesoto.

Denver ima zelo dolgo klop, a se je Michael Malone odločil, da v igro pošlje le devet igralcev. Rotacijo je že skrčil na raven, ki jo bomo spremljali v preostanku končnice. Za Vlatka Čančarja v njej na žalost ni mesta, slovenski krilni center je obsedel na klopi. Nuggets v seriji vodijo s 3:0, v noči na ponedeljek bodo imeli priložnost, da "pometejo" tekmece na dopust.

Kratkohlačniki dvignili na noge sloviti MSG

Madison Square Garden je bil nekoč najtežje osvojljiva trdnjava v ligi NBA. Nato so bili Knicks desetletja le bleda senca slovite franšize, v letošnji sezoni pa so očitno spet našli pravi recept. V New York se je vrnila košarka, kakršno newyorčani obožujejo - trda, z veliko prekrški, z malo doseženimi koši in - seveda - z zmago njihove ekipe.

Petkov večer v MSG-ju je bil točno tak. Knicks so z 99:79 prepričljivo nadigrali Cleveland, ki ni imel pravih možnosti pred glasnim domačim občinstvom. Jalen Brunson, junak letošnje sezone, je dosegel 21 točk, končno se je prebudil še RJ Barrett in z 19 točkami potrdil zmago New Yorka.

Jalen Brunson je novi kralj MSG-ja. FOTO: USA Today

Cleveland je na drugi strani dosegel le 79 točk, najmanj v letošnji sezoni. Donovan Mitchell je prispeval 22 točk, a to ni bilo dovolj, saj na krilu konjeniki nikakor ne najdejo prave rešitve. Tudi tokrat so se zanašali na Carisa LeVerta, ki pa je odpovedal in prispeval le 10 točk.

New York zdaj v seriji vodi z 2:1, tudi tretja tekma bo v nedeljo ob 19. uri po slovenskem času v Madison Square Gardnu.

Atlanta presenetila Boston in znižala zaostanek

Na prvih dveh tekmah proti Bostonu so bili košarkarji Atlante nemočni, na obeh je bil izid znan že precej pred koncem, pred domačim občinstvom pa so Hawks vendarle pokazali več življenja. Trae Young je odigral najboljšo tekmo v letošnji končnici in dosegel 32 točk, tudi Dejounte Murray jih je prispeval 25, pomembna pa je bila tudi klop, saj so kar trije presegli mejo desetih točk. Atlanta je slavila s 130:122.

Trae Young je vsaj nekoliko popravil slab vtis v letošnji končnici. FOTO: AFP

Pri Bostonu je prvi zvezdnik Jayson Tatum dosegel 29 točk, Marcus Smart jih je prispeval 24, Malcolm Brogdon pa je s klopi dosegel 17 točk.

Liga NBA, izidi:

Vzhodna konferenca:

New York Knicks - Cleveland Cavaliers 99:79 (2:1 v zmagah)

Atlanta Hawks - Boston Celtics 130:122 (1:2 v zmagah)

Zahodna konferenca:

Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 111:120 (0:3 v zmagah)