FOTO:Jokić zadel za popoln preobrat

Orlando

Kemba Walker je dosegel zadnji točki za Boston. FOTO: Mike Ehrmann/AFP

Boston na pol poti

- Denver Nuggets so dokončali popoln preobrat, potem ko so s košempremagali Utah Jazz z 80:78 in serijo prvega kroga končnice lige NBA dobili s 4:3, potem ko so zaostajali že z 1:3 v zmagah.Denver pred tem nikdar ni nadoknadil takšnega zaostanka. Jokić je zadel 27,8 sekunde pred koncem, nakar ni bilo več točk. Nuggets se bodo v polfinalu zahodne konference pomerili z LA Clippers, ki so s 4:2 izločili Dallastudi tokrat ni zaigral za Denver.Potem ko jezabil za izenačenje 47,5 sekund pred koncem, je zadnji točki na tekmi dosegel Srb Nikola Jokić s horok metom. Jazz so imeli dve posesti. Najprej je žogo 8,4 sekunde pred koncem izgubil. Namesto, da bi Denver trošil uro, je šel v napad, ampakje 4,4 sekunde pred koncem zgrešil polaganje, nakar je Utah dobil še eno priložnost.se je znašel v lepi priložnosti za zmagovito trojko, a se je žoga odbila od obroča.Jokić je bil najboljši strelec s 30 točkami, dodal je še 14 skokov.Pred tem je Boston s 102:99 premagal Toronto in povedel z 2:0 v seriji drugega kroga vzhodne konference. Danes ponoči (0.30) bosta drugo tekmo odigrala Miami in Milwaukee. Prvo je dobil MiamiPri Bostonu je proti lanskim prvakom iz Kanade v zadnjem delu blestels petimi zadetimi meti za tri točke. S 34 točkami je bil najbolj učinkovit, ki je ob tem dosegel tudi zanj rekordno število košev na tekmi končnice.»Boj s Torontom še zdavnaj ni končan. Moramo razmišljati od tekme do tekme,« je po obračunu povedal Tatum. Ta ve, da bi se lahko razpletlo tudi drugače, saj je Toronto ob vstopu v zadnji del vodil z 78:70, z dobrim uvodom v zadnji četrtini pa je Boston izenačil že na 82. točki. Tesno je bilo vse do konca.je minuto in sekundo pred koncem znižal na 100:99, zadnji koš na tekmi pa je 42 sekund pred zadnjim piskom sirene dosegel. Boston je do zmage nato prišel po zaslugi bloka Smarta, uspešnega skoka v napadu in zgrešenem metuNa zahodu še vedno odprto ostaja vprašanje polfinalnih tekmecev Los Angeles Lakers, o tem bo odločala tekma med Oklahoma City Thunder in Houston Rockets (3.00).