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Košarka

Grk je sanjal o Jokiću, vabil ga je v Atene

Srbski košarkar Nikola Jokić je od Panathinaikosa prejel ponudbo, kakršne njegov zastopnik Miško Raznatović še ni videl.
Nikola Jokić je trikratni najkoristnejši igralec lige NBA. FOTO: Jesse Johnson/Imagn Images Via Reuters Connect
Galerija
Nikola Jokić je trikratni najkoristnejši igralec lige NBA. FOTO: Jesse Johnson/Imagn Images Via Reuters Connect
T. E.
12. 8. 2026 | 08:49
12. 8. 2026 | 09:02
2:09
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Srbski zvezdnik Nikola Jokić (Denver Nuggets) velja za enega najboljših košarkarjev na svetu, ki bi si ga na svoji ekipi želeli številni največji klubi. Med njimi je tudi grški Panathinaikos, sedemkratni prvak evrolige, katerega lastnik Dimitris Giannakopoulos je razkril, da je Jokića poskusil zvabiti v Atene.

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Giannakopoulos 211 centimtrov visokega centra vidi kot sanjsko okrepitev, ki si ga močno želi v dresu zelenih. »Če ne bom podpisal Jokića, ne bom nikamor odšel. Nikamor ne bom šel,« je na podkastu Euro Insiders zatrdil grški poslovnež. »Ljudje bodo rekli, da se šalim, a sem njemu in njegovi ekipi poslal zelo resno ponudbo.« Predlog so zavrnili, toda Srb ima z Nuggets sklenjeno pogodbo do konca naslednje sezone, lahko pa jo podaljša za dodatno leto (player option). V Denverju nastopa vse od leta 2015 in je v tem času trikrat postal najkoristnejši igralec lige NBA, leta 2023 pa se je z Nuggets veselil tudi naslova prvakov. 

Ponudbo je potrdil tudi Jokićev predstavnik Miško Raznatović. »Vse, kar je Dimitris povedal v intervjuju za Euro Insiders glede ponudbe Nikoli Jokiću, je res. V 30 letih dela v tej panogi še nikoli nisem naletel na takšno ponudbo,« je pojasnil. »Glede na zelo neposreden odnos, ki ga imam z njim, sem mu takoj pojasnil, da te ponudbe ne moremo obravnavati.«

Panathinaikos je lani končal na sedmem mestu v evroligi in se tako uvrstil v končnico, a nato izpadel proti Valencii. V grškem prvenstvu je redni del zaključil kot drugi in v finalu zaključnega turnirja izgubil proti Olympiacosu. 

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Nikola JokićDenver NuggetsPanathinaikosevroligaDimitris GiannakopoulosMiško Ražnatović

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NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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