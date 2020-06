Jordan bo za boj proti rasizmu odštel kar 100 milijonov dolarjev

Ljubljana – Nekdanji ameriški košarkarski as Michael Jordan bo za boj proti rasizmu namenil 100 milijonov dolarjev (88 milijonov evrov). Tolikšno vsoto bo v naslednjih desetih letih daroval organizacijam, ki si prizadevajo za enakost, socialno pravičnost in izobraževalne priložnosti za vse, je v izjavi za javnost sporočil njegov tiskovni predstavnik.



Jordan, ki velja za enega od najboljših igralcev v zgodovini lige NBA (s soigralci pri moštvu Chicago Bulls si je v najmočnejši košarkarski ligi med letoma 1991 in 1998 priigral kar šest lovorik), se je odzval že ob brutalni smrti temnopoltega Georgea Floyda. »Globoko sem užaloščen. Res me boli in jezen sem. Dovolj imamo!« je izjavil Jordan. Floydova smrt je v ZDA in drugod po svetu sprožila val protestov proti rasizmu in policijskemu nasilju.



»Temnopolta življenja štejejo. To ni kontroverzna izjava. Dokler globoko integrirani rasizem pri nas ne bo popolnoma izkoreninjen, si bomo še naprej prizadevali za varovanje in izboljševanje življenj temnopoltih,« je zapisal 57-letni Američan, čigar premoženje ocenjujejo na 2,1 milijarde dolarjev.