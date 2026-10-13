Jordanov dres prinesel skoraj toliko, kot vlada nameni humanitarni pomoči

Nekdanji ameriški košarkarski zvezdnik Michael Jordan je eden največjih športnikov v zgodovini, njegovi dresi pa so statusu primerno izjemno priljubljeni na dražbah. Da zanimanje za Jordanove spominske artikle ne upada, so pred kratkim spet pokazali kupci, ki postavili nov cenovni rekord. Tokrat je dražbena hiša Hunt sporočila, da je njegov dres dosegel ceno 14 milijonov dolarjev oziroma 12,55 milijona evrov.

Za primerjavo, trenutna vlada je za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč v letu 2027 predvidela 14,9 milijona evrov.

Po podatkih dražbene hiše Hunt v ZDA je nepremičninski vlagatelj s Floride za rdeč dres z legendarno številko 23, ki ga je Jordan nosil na drugi tekmi finala lige NBA leta 1998 proti Utah Jazz, plačal 14 milijonov dolarjev. To je najvišja cena, ki je bila kdaj plačana za košarkarski spominek, ni pa to najdražji športni dres. Rekord ima bejzbolski dres, ki ga je nosil Babe Ruth iz New York Yankees. Dres iz svetovne serije leta 1932 je leta 2024 prinesel 24,12 milijona dolarjev (približno 21,62 milijona evrov).

Ne le dresi, ogromno zanimanja na dražbah požanjejo tudi Jordanovi čevlji. FOTO: Timothy A. Clary/Afp

Šele prejšnji mesec je bil na dražbi prodan še en Jordanov dres za takrat rekordni znesek 12,26 milijona dolarjev (približno 10,8 milijona evrov). Jordan je ta dres nosil na tretji tekmi finala lige NBA proti Jazzu. To je bila Jordanova zadnja sezona s Chicago Bulls in tudi tista, ki je v središču dokumentarnega filma Zadnji ples. Med letoma 1991 in 1998 so biki z Jordanom v ekipi osvojili šest naslovov lige NBA.