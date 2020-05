Jordi Bertomeu za predčasen konec evrolige

Barcelona – Prvi mož košarkarske evrolige Jordi Bertomeu je na začetku današnjega sestanka z 11 klubi z dolgoročno licenco v elitnem evropskem tekmovanju (Anadolu Efes, Armani Milano, Barcelona, Baskonia, CSKA, Fenerbahče, Maccabi, Olympiakos, Panathinaikos in Real), predlagal, da se sezona zaradi koronavirusne pandemije predčasno konča, poročajo mediji po vsej Evropi. Več bo sicer znano po novinarski konferenci ob 16.30.



Kot še poročajo košarkarski portali, bo predlog skoraj gotovo sprejet, saj se je pred dvema dnevoma večina košarkarjev izrekla za konec sezone. Nadaljevanje tekmovanja bi močno ovirale tudi zaprte meje in različne zaščitne omejitve po posameznih državah, moštva pa bi se za nameček znašla v zelo neenakovrednem položaju.

Ponekod še upajo

V Španiji in Nemčiji, denimo, še vedno upajo, da bodo lahko dokončali državno prvenstvo, med njimi Zoran Dragić pri Baskonii in Žan Mark Šiško pri Bayernu, zato košarkarji niso izgubili motiva in stika z vadbo. Marsikje drugje pa so naznanili konec sezone že ob izbruhu pandemije.



V soboto so imeli videokonferenco tudi košarkarji, ki so se strinjali, da se sezona evrolige, ki jo je novi koronavirus zaustavil 12. marca, predčasno konča. Večina je bila mnenja, da bi bilo nadaljevanje po poltretjem mesecu premora nesmiselno. Moštva bi morala sicer odigrati še šest kol rednega dela evrolige, dvoboje četrtfinala končnice in tekme na finalnem turnirju najboljše četverice.