Jubilejni 20. Dončićev dvojni trojček

Dragić drugi najboljši strelec

Vlatko Čanačar. FOTO: AFP

- Ko se je že zdelo, daoster ritem tekem v NBA jemlje sapo, je 20-letni Ljubljančan v zadnji tekmi prve polovice prvenstva izbruhnil v velikem slogu. Pri zmagi Dallasa s 127:123 je dosegel jubilejni 20. dvojni trojček v NBA, v kateri je šele drugo sezono. Učinek 25 točk in 15 skokov je začinil še z rekordnim številom podaj – 17.Teksašani so pri moštvu, kjer ima glavno besedo nekdanji srbski zvezdnik, trepetali, čeprav so v zadnjo četrtino šli s prednostjo 15 točk. Na koncu so se le ubranili naleta gostiteljev s trojkami in številnimi prekrški ter dosegli 26. zmago, s katero so se utrdili na šestem mestu zahodne konference.Latvijcaše devetič zapored ni bilo v moštvu Dallasa. Dončić je dvojni trojček ujel že na začetku tretje četrtine, večji del dvoboja (igral je 34 minut) pa je, potem ko je izza črte metal 0:5 in na sploh imel slab večer pri metu z razdalje (8:18), posvetil soigralcem. Pametno je izsiljeval tudi prekrške in s prostih metov dosegel devet točk.Miami je na domačem parketu s 106:100 premagal San Antonio. je bil drugi najučinkovitejši igralec v domačem moštvu s 17 točkami. Kar 15 jih dosegel s trojkami (5:10).»Velja pohvaliti San Antonio. S čvrsto obrambo in je ustavil naš met. Ko se je razigral Nunn, sem postal vroč, ampak moštvena igra in dobra obramba sta nas pripeljali do zmage. Raven obrambne igre smo dvignili z bolj moško igro in veliko pogovarjanja,« je 33-letni Ljubljančan po dveh porazih strnil oceno.Tretji slovenski košarkar v NBAje v Denverju v dveh minutah statistiko zapolnil z dvema točkama.– Sacramento : Dallas 123:127 (Fox 27 in 12 podaj, Barnes in Hield po 25;25 – met 18:8, trojke 5:0, prosti meti 10:9, 17 podaj in 15 skokov ter 6 izgubljenih žog v 34 minutah, Curry 21, Hardaway 18), Miami : San Antonio 106:100 (Nunn 33,17 – met iz igre 13:6, trojke 10:5, 5 podaj, 1 skok v 25 minutah, Adebayo 14 in 13 skokov ter 7 podaj; DeRozan 30), Boston : Detroit 103:116 (Hayward 25, Brown 24 in 12 skokov; Doumbouya 24, Morris 23), Philadelphia : Brooklyn 117:106 (Harris 34 in 10 skokov, Simmons 20 in 11 podaj; Dinwiddie 26, Allen 17 in 10 skokov), Oklahoma : Toronto 121:130 (Schröder 25, Gallinari 23, Paul 16 in 11 podaj; Powell 23, Anunoby in Siakam po 21), Chicago : Washington 115:106 (LaVine 30, Young in Satoransky po 18, Markkanen 13; Beal 23, Bertans 12), Minnesota : Indiana 99:104 (Culver 17; Sabonis 29, 13 skokov in 6 podaj, Brogdon 21), Denver : Charlotte 100:86 (Porter 19, Plumlee 15, Jokić 12, po 8 skokov in podaj,2 – za dve 1:1, trojke 1:0 v 2 minutah; Rozier 20 in 9 podaj), Houston : Portland 107:117 (Westbrook 31 točk, 11 skokov, 12 podaj, Harden 13; Lillard 25, McCollum 24), La Lakers : Orlando 118:119 (Cook 22, James 19 točk, 3 skoki, 19 podaj; Gordon in Fultz po 21, Vućević 19).