Junak namerno poškodoval rekorderja, Miami izgubil živce (VIDEO)

V ligi NBA je pod streho prvi večer dodatnih kvalifikacij, veselili so se košarkarji Charlotta in Portlanda. Obe tekmi sta bili zelo napeti, v Charlottu pa bi bil razplet morebiti drugačen, če bi LaMelo Ball v drugi četrtini odšel pod prho, ko je poškodoval Bama Adebaya. Sodniki so prekršek spregledali, Ball je ostal v igri in dosegel odločilni koš za zmago s 127:126.

Ključni dogodek tekme se je zgodil v raketi, LaMelo je pristal na tleh in ob pristanku namerno zgrabil Adebaya za gleženj. Center Miamija je izgubil ravnotežje in grdo pristal na trtico, v velikih bolečinah je strelski rekorder sezone s 83 točkami odšepal v slačilnico in ni več prišel nazaj. Miami je bil brez najboljšega igralca oslabljen in na koncu za las prekratek, za Vročico je sezona končana.

»Ne vem, kako so sodniki to spregledali, nočem soditi, a mislim, da je vsem jasno, da bi Ball moral biti izključen. Šlo je za prekršek, ki ne sodi na košarkarsko igrišče. Eden od sodnikov bi to moral videti in dosoditi prekršek. Ne iščem izgovorov, a dejstvo je, da smo ostali brez najboljšega igralca, medtem ko je tekmec ostal nekaznovan,« je bil upravičeno jezen Erik Spoelstra.

Sodniki so se branili, da sprva prekršek ni bil dosojen, igra je tekla dalje, zato po pravilih kasneje akcije niso mogli pregledati s pomočjo videoposnetka. Ball je nadaljeval z dobro igro, 30 točkam je dodal še 10 asistenc, prispeval je tudi ključno polaganje za končnih 127:126.

»Ne vem točno, kaj se je dogajalo, dobil sem udarec v glavo in nisem povsem vedel, kje sem. Zagotovo se mu bom opravičil, to ni bila lepa poteza,« se je branil in hkrati opravičeval Ball.

V zahodni konferenci je dvoboj za sedmo mesto dobil Portland, ki je v zaključku uprizoril zasuk in premagal Phoenix s 114:110. TrailBlazers bodo igrali s San Antoniom, Phoenix pa čaka še ena tekma, s katero si lahko zagotovijo položaj 8. nosilca in dvoboj z Oklahomo.