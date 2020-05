Jure Zdovc poslej v Parizu

Ljubljana - Za 53-letnega Jureta Zdovca bo to enajsti klub v njegovi trenerski karieri. Začel jo je 2003 kot pomočnik v Krki, nadaljeval pa v Splitu, ljubljanskem Slovanu, grškem Iraklisu, Olimpiji, Bosni, Spartaku iz Sankt Peterburga, turškem Gaziantepu, AEK iz Aten ter zagrebški Cedeviti. Ob tem je bil dvakrat selektor Slovenije, prvič od 2009 do 2010 ter drugič 2014 in 2015.



V tem času je bil prvak BiH, Slovenije in Hrvaške, dvakrat je osvojil hrvaški pokal, z Unionom Olimpijo je bil trikrat pokalni prvak, 2012, ko je bil na čelu ruske ekipe, pa je bil proglašen za najboljšega trenerja evropskega pokala.

Precej več lovorik je Jure Zdovc osvojil kot igralec. S člansko selekcijo Jugoslavije je bil dvakrat evropski prvak, enkrat svetovni prvak, na olimpijskih igrah v Seulu pa srebrn. V klubski karieri je bil evropski prvak, ima po dva naslova državnega prvaka v Franciji in Sloveniji, bil je prvak jadranske lige ter večkratni pokalni zmagovalec v Sloveniji in na Hrvaškem.



Kot igralec je kariero začel v Smelt Olimpiji 1984, 1991 se je preselil v Bologno, največje uspehe je dosegel z Limogesom, nato pa je igral še za Iraklis, PSG iz Pariza, turški Tofaš, Panionios, Slovan in Split.

Jure Zdovc bo na klopi Metropolitans 92, kluba, ki je nastal 2007 z združitvijo Paris Racinga in Levalloisa, nasledil Frederica Fauthouxa. Ekipa, v kateri je pred nekaj sezonami nastopal tudi Klemen Prepelič, je trenutno na četrtem mestu francoskega prvenstva, ki je enako kot ostala tekmovanja v Franciji prekinjeno zaradi pandemije novega koronavirusa.