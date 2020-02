Jurica Golemac odganja strah iz Stožic

Ljubljana – Štiri kola pred koncem rednega dela lige ABA bodo ljubitelji košarke videli derbi med vodilnima na lestvici, Budućnostjo in Partizanom z identičnim izkupičkom 14 zmag in štirih porazov. Nekoliko nenavadno veliko pozornost, vendar le na bežni pogled, pa bo pritegnil današnji dvoboj med Cedevito Olimpijo (11:7) in Zadrom (4:14). Četrti in zadnji na lestvici imata namreč neporavnane račune iz 8. kola, ko so Dalmatinci dosegli prvo zmago v sezoni in kar s 101:63 ugnali Ljubljančane. Dogajanje bo popestril stožiški ognjeni krst Jurice Golemca na klopi domačega moštva.



»Zadar je doslej dosegel štiri zmage, med njihovimi žrtvami pa sta poleg Cedevite Olimpije, ki je četrta na lestvici, še vodilna Budućnost in tretjeuvrščena Crvena zvezda. To pomeni, da ima potrebno kakovost in da se odreže veliko bolje, ko igra brez pritiska. V zadnjih štirih kolih se bo boril za življenje in bo zelo nevaren, zato priznam, da se bojim te tekme. Zdaj smo namreč v obdobju učenja novih taktičnih sistemov in obrambe, resda gre za manjše popravke, saj bi sicer le zbegal fante sredi sezone. Po drugi strani pa moramo biti samozavestni, saj imamo kakovostne košarkarje. S pomočjo navijačev, za katere upam, da jih bo prišlo čim več, saj jih potrebujemo, bi morali pokazati, da dobro delamo na treningih in da lahko ostanemo v boju za uvrstitev v polfinale končnice,« opozarja Golemac.

Dobra obramba za mir v moštvu

Ljubljanski strateg se je 24. novembra verjetno zelo zabaval, ko je slišal za rezultat iz dvorane Krešimirja Ćosića, saj je bil takrat še trener Kopra Primorske. Zdaj mu zadrskih -38 po svoje otežuje delo zaradi nepričakovano slabše rezultatske bere, danes pa mu ga lahko tudi olajša. Takšen polom bi namreč moral biti za »normalno« moštvo izjemen motiv pred revanšo.



»O tem se veliko pogovarjamo in poudarjamo, da bi se morali Zadru oddolžiti s čim bolj podobno mero. Pokazati moramo, kdo je bolj kakovosten, in oživiti tekmovalnost med našimi košarkarji. Tudi ob zmagi nad FMP prejšnji konec tedna, do katere smo prišli šele po podaljšku, me je zmotilo, da se naši košarkarji po nizu tekem za infarkt preprosto bojijo zmage. Dobra obramba nam mora vlivati mir in zaupanje, da se lahko pretolčemo tudi skozi krizne minute, ko nam met ne bo šel najbolje od rok,« je prepričan Golemac, ki se želi otresti tudi spremstva svojih donedavnih varovancev. Koprčane, ki jih je vodil do 20. decembra in so po treh zaporednih zmagah prav tako pri izkupičku 11:7, čaka zahtevno gostovanje pri FMP.

Na Polzeli bo vroče

V slovenski košarkarski ligi bo na sporedu le še zadnjia tekma v uvodnem delu tekmovanja. Na Polzeli bo napeto bo, saj bodo domači Hopsi poskusili ugnati Šenčur GGD z vsaj tremi točkami razlike, kar bi jim prineslo zadnje prosto mesto v ligi za prvaka, v katero so se že uvrstili Koper Primorska, Krka, Rogaška, Helios Suns in Cedevita Olimpija. Najboljša šesterica bo drugi del DP začela z ničle in odigrala deset kol po dvokrožnem sistemu, štiri moštva – Šentjur, Zlatorog, Terme Olimia ter bodisi Polzelani bodisi Šenčurjani – pa bodo nadaljevala sezono v ligi za obstanek. Vanjo bodo ponesla rezultate med seboj odigranih tekem in se pomerila po trikrožnem sistemu; zadnjeuvrščena zasedba bo izpadla v 2. SKL.



Pari 19. kola lige ABA, danes: Cedevita Olimpija – Zadar (18), FMP – Koper Primorska (20); nedelja: Partizan – Budućnost (18), Igokea – Krka (20); ponedeljek: Mornar – Crvena zvezda (18); že odigrano – Cibona : Mega Bemax 76:87 (Rebec 11; Mesiček 3, Macura ni igral).



Pari 18. kola SKL za moške, danes: Hopsi Polzela – Šenčur GGD (19); že odigrano – Krka : Rogaška 70:54, Koper Primorska : Terme Olimia 79:67, Zlatorog : Helios Suns 90:84.