Jutri ob 12.37 po vstopnice za Dragićev poslovilni spektakel

Košarkarski spektakel, ki se pripravlja ob slovesu Gorana Dragića od tekmovalne kariere, je znova poskrbel za košarkarsko evforijo v Sloveniji. Zlati kapetan ostaja eden najbolj priljubljenih slovenskih športnikov, 24. avgusta pa bo v Stožicah na dogodku, poimenovanem Noč zmaja (Night of the Dragon) obesil športne copate na klin in končal bogato kariero.

Vstopnice za težko pričakovani dogodek bodo šle v prodajo jutri, 15. februarja ob natanko 12.37. Povpraševanja za vstopnice je ogromno, Stožice bodo za vse brez dvoma premajhne, zato so se organizatorji odločili, da bo prodaja potekala izključno prek platforme Eventim, da bi zagotovili enake možnosti za nakup vsem. No, skoraj vsem, nakup bo namreč mogoč le, če ste lastniki kartice Mastercard, z ostalimi karticami (Visa, Diners, ...) nakup ne bo mogoč.

»Ljubiteljem košarke v Sloveniji sporočam, da priprave na poslovilno tekmo Night of the Dragon napredujejo po načrtih. Z organizacijsko ekipo komaj čakamo na avgust. Naj še enkrat poudarim, da bo celoten izkupiček od prodaje vstopnic šel v dobrodelne namene. Skupaj bomo naredili pomemben korak za boljšo prihodnost mladih športnikov iz socialno ogroženih okolij in še naprej vračali skupnosti,« je iz Miamija sporočil Dragić.

V ligi NBA je največji pečat pustil v dresu Miamijia, z Vročico je nastopil tudi v finalu lige NBA, na Floridi živi tudi danes. FOTO: Sam Navarro/USA Today Sports

Jokić in Giannis, pa Nash in Hornacek, ...

Na poslovilnem dogodku bodo prisotni številni košarkarski zvezdniki, ki so tako ali drugače zaznamovali kariero 37-letnika. Nastop na zvezdniški tekmi so doslej napovedali Luka Dončić, Nikola Jokić, Luis Scola, Bogdan Bogdanović, Giannis Antetokunmpo in Jimmy Butler od zvezdnikov, ki še danes blestijo v ligi NBA, od nekdanjih soigralcev in sodelavcev iz pisarn pa prihod napovedujejo Steve Nash, Kevin McHale in Jeff Hornacek ... Dragić je že večkrat namignil, da seznam še ni dokončen in da se obeta še kakšno presenečenje, vse bo odvisno tudi od tega, kdo bo 24. avgusta prost in bo lahko prišel v Ljubljano.

Goran Dragić v tej sezoni ni stopil na parket, na začetku je še iskal možnost, da bi se priključil kateri od ekip v ligi NBA, nato pa se je kljub bogatim ponudbam najboljših evropskih klubov odločil, da napove konec tekmovalne kariere. Zaenkrat zlatega kapetana, ki je Slovenijo popeljal do naslova evropskih prvakov v Istanbulu 2017 ni prepričal niti Dončić, ki ga je nazadnje ob gostovanju v New Yorku prek slovenskih novinarjev znova povabil, da se mu pridruži v reprezentančni jati.