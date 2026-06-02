Kadrovski vrtiljak Olimpije nagrada za lepo sezono

Košarkarji Cedevite Olimpije so pričakovano še 23. postali slovenski državni prvaki, potem ko so s 3:0 v finalni seriji premagali Krko. Novomeščani so se na prvi tekmi odlično upirali in izsilili dva podaljška, nato so jih zdesetkale poškodbe in Olimpija je ekspresno dokončala delo ter sezono. Uspešno, a znova brez željenega presežka v obliki polfinala v ligi ABA ali evropskem pokalu.

Dvojna krona na domačih tleh je za aktualno Cedevito Olimpijo minimalni standard, vse drugo bi bilo glede na razmerje moči, kakovost kadra in nenazadnje proračun veliko razočaranje in bi bržkone botrovalo sprememba. Zasedba Zvezdana Mitrovića je pokazala zrelo igro, brez podcenjevanja, ki pri črnogorskem strategu ne pride v poštev, Aleksej Nikolić je na igrišču vodil barko z energijo, DJ Stewart pa s težkimi koši v ključnih trenutkih in postal najkoristnejši igralec finalne serije.

»Zahvala za to priznanje gre vsem v klubu, ki me vsak dan spremljajo in podpirajo, da sem še boljši. Ostalo mi bo kot lep spomin na obdobje v Ljubljani,« je Stewart že potrdil, da se triletno obdobje, v katerem je kot igralec močno napredoval in v slovenski prestolnici dočakal sina, počasi zaključuje. Tudi direktor moštva Davor Užbinec ne skriva, da nadaljnje sodelovanje ne pride v poštev: »DJ je še v pogovorih, a pričakujem, da jih bo uspešno zaključil pod pogoji, ki so za nas nedosegljivi. Vesel sem zanj, da bo naredil še korak naprej.«

DJ Stewart je blizu dogovora in pogodbe, kakršni Olimpija ne more konkurirati. FOTO: Cedevita Olimpija

Stewart je ključno prispeval k dobremu vzdušju v slačilnici in vzornemu obnašanju, še ena sezona Olimpije je minila brez vsakršnega incidenta - trdo, bojevito, a disciplinirano in spoštljivo. Vrednote vodstva pooseblja tudi Nikolić, ki po najboljši sezoni kariere prav tako odhaja novim izzivom naproti. Pri 31 letih je organizator igre slovenske reprezentance v obdobju, ko je pred njim ena zadnjih priložnosti za bogato pogodbo v tujini, uradne potrditve še ni, a bo kot vse kaže Nikolić kariero nadaljeval pri turškem Galatasarayju.

Pisarne Stožic pri sestavljanju kadra za naslednjo sezono čaka veliko izzivov, direktor je odkril, kako razmišljajo glede drugih igralnih položajev: »Radović in Cerkvenik imata pogodbo, Kennedyju se izteka, z njim smo bili zadovoljni, a je imel visoko pogodbo in morda bomo poiskali kaj drugačnega. Težko bo najti igralca, kot sta Stewart in Nikolić, po kakovosti že, njun karakter in vpliv na slačilnico pa bo težko ponoviti.«

59 tekem je v sezoni odigrala Cedevita Olimpija ter zbrala 39 zmag in 20 porazov

Kapetan še ni rekel zadnje

Za navijače oranžno-zelenih zmajev pa vse novice vendarle niso slabe. Najboljši posameznik sezone Umoja Gibson bo tudi v prihodnji sezoni igral v Ljubljani, z Olimpijo ima veljavno pogodbo in z 90-odstotno verjetnostjo ga ne bo premamila niti ponudba iz tujine. Pri Olimpiji puščajo vrata priprta, če bo kdo od evroligašev izpolnil visoko odkupno klavzulo, v nasprotnem primeru bo Gibson vsaj še leto dni zmaj. Tudi s kapetanom Jako Blažičem se pogovarjajo o nadaljevanju sodelovanja, v klubu ga želijo tudi po koncu kariere, ki bo trajala še kakšno sezono.

Prvaki sezone 2025/26. FOTO: Filip Barbalić

Med novimi nosilci igre, ki bodo prišli v Ljubljano, so prioritete jasne. »Želimo si slovenske igralce, z nekaterimi se pogovarjamo, a česa konkretnega še ne morem razkriti. Trudim se tudi za to, da bi imeli na razpolago večji proračun in bi pripeljali še enega ali dva igralca ravni Stewarta ali Nikolića. Potem bi bil dosegljiv tudi polfinale v evropskem pokalu, letos je zmanjkalo malo širine,« je zaključil prvi operativec v ljubljanskem kolektivu.

Sezona je torej končana, obe glavni lovoriki in superpokalna so poskrbele, da vitrine niso ostale prazne, presežka z uvrstitvijo v polfinale pa ni bilo, čeprav tako v ligi ABA (Crvena zvezda) kot v evropskem pokalu (Bourg) niso bili daleč. Poletnih izzivov ne bo manjkalo, z linijo Užbinec – Mitrović – športni direktor Mulero na isti valovni dolžini so možnosti za vnovič lepo košarkarsko sezono 2026/27 veliko večje, kot vselej pa bo pri izbiri okrepitev potreben tudi kanček sreče.