Kaj novinarje (z)moti, ko razmišljajo o Dončiću? Razlage so vse bolj absurdne

Tik pred koncem 82 tekem dolgega maratona je bolj kot ne jasno, da tudi v svoji osmi sezoni v ligi NBA Luka Dončić ne bo postal MVP. Konkurenca je izjemno zaostrena, Shai Gilgeous-Alexander bo najverjetneje drugič zapored – zasluženo – postal najboljši v ligi, le redki verjamejo, da ga Victor Wembanyama lahko ujame v zadnjih tekmah rednega dela.

Še vedno pa se krešejo mnenja glede tega, kam uvrstiti Dončića. Trener Los Angeles Lakers J. J. Redick je prepričan, da ne sodi nikamor drugam kot na vrh: »Če bomo tako dobro sklenili sezono, kot igramo v zadnjem mesecu in če bo Luka nadaljeval s svojimi predstavami, bi zame moral postati MVP. Od začetka februarja smo dobili 24 tekem in jih le 10 izgubili, Luka je bil tudi na začetku sezone najboljši igralec v ligi. V dveh tretjinah sezone je bil MVP, imamo številne dobre igralce, a Luka je motor vsega, kar počnemo.«

Da Redick »navija« za svojega zvezdnika ni presenetljivo, Luka ima tudi v medijskih krogih nekaj svojih zagovornikov. Med najbolj eminentne sodi dolgoletni novinar NY Timesa in ESPN Marc Stein. »Še vedno mislim, da so njegove predstave mnogo, mnogo preveč podcenjene, v napadu je najboljši na svetu in razlika do preostalih ni majhna. Tudi v obrambi pa ni tako slab, kot mnogi govorijo, po mojem mnenju ima le Luka možnost, da z dobrim finišem sezone izzove Gilgeous-Alexandra,« pravi Stein, ki se je že večkrat mudil tudi v Sloveniji, nazadnje med pripravami slovenske reprezentance na EP.

Dončić je marca močno izboljšal igro v obrambi, v 109 primerih igre 1 na 1 z napadalcem so tekmeci povprečno dosegli 0,84 točke, kar ga uvršča v zgornji del individualnih branilcev, tudi s povprečjem 2,5 ukradene žoge na tekmo se uvršča v sam vrh lige NBA. A to Chrisa Mannixa, novinarja Sports Illustrated ni prepričalo: »Je eden najslabših branilcev v ligi, ne samo, da ni konkurenčen za vrh, zame sodi v drugi kakovostni razred. Ne bi ga uvrstil ob bok Jaylenu Brownu, Nikoli Jokiću, Shaiju ali Wembanyami. Zame glas zanj za nagrado MVP ne pride v poštev.«

Zanimivo bo videti, na katerem mestu bo Luka končal v glasovanju za najbolj koristnega igralca, vsak od 100 novinarjem mora na glasovnico zapisati pet imen. Dončiću se znova obeta tudi uvrstitev v prvo peterko lige (All-NBA), ki bolj kot glasovanje za MVP vpliva na njegovo prihodnost in višino naslednje pogodbe.