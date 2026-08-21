Kaj pravijo tuji mediji o prihodu ekipe Lakers v Slovenijo

Tudi tuji športni mediji z ameriško mrežo ESPN , New York Postom, evropskim portalom EuroHoops, italijanskim Eurosportom in špansko Marco na čelu poročajo o petdnevnem pripravljalnem taboru , ki ga slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić organizira in v celoti financira za svojo ekipo Los Angeles Lakers v Ljubljani. Pri tem še posebej poudarjajo njegovo prevzemanje osrednje vodstvene vloge po odhodu LeBrona Jamesa in poudarjajo, kako pomembna so tovrstna druženja za krepitev ekipnega duha.

Kakor piše New York Post, ki se sklicuje na slovenski portal 24ur.com, je Dončić poskrbel, da so se njegovi soigralci med letom v Slovenijo počutili čim bolj udobno, pri čemer ne pozabijo povedati, da ga bo prevoz ekipe z luksuznim poslovnim reaktivcem bombardier global 8000, sicer najhitrejšim civilnim zasebnim letalom na svetu, stal najmanj 18.000 dolarjev na uro, se pravi, da bodo skupni stroški 26-urnega povratnega potovanja dosegli skoraj pol milijona dolarjev, natančneje 468 tisočakov (400.000 evrov). Poobjavili so tudi fotografije s profila Luka Updates na omrežju x, na katerih se vidi, da je imelo 14 igralcev ekipe Lakers na letalu na voljo dnevno sobo, posamezne spalnice s posteljami, kavči, naslanjači in televizorji.

Košarkarje so pred hotelom pričakali oboževalci. FOTO: Voranc Vogel

Ko so košarkarji pripotovali v Ljubljano, jih je pred hotelom InterContinental pozdravila množica oboževalcev, je še zapisal New York Post; pozneje jih je obiskal še Luka osebno. Poročevalka ameriške športne mreže ESPN Ramona Shelburne je poročala, da so igralce na letalu in v hotelu pričakali bogati darilni paketi s slovenskimi izdelki. Portal Bleacher Report je razkril tudi bogat program, ki vključuje tudi spoznavanje Ljubljane, obiske Dončićevih najljubših restavracij, igranje golfa in ribolov na Blejskem jezeru.

Veliko pozornosti so pritegnile fotografije s prve skupne večerje v Ljubljani, ki jih je Dončić delil na družbenih omrežjih. Kanal Sky Sport Italia je objavil posnetek, na katerem Luka svojega soigralca Austina Reavesa uči osnovnih slovenskih izrazov.

Mediji so poobjavljali fotografije s prve skupne večerje. FOTO: Luka Updates/X

Španska Marca je opozorila tudi na golf, pri čemer je zapisala, da se je Austin Reaves že vnaprej veselil obračuna z Dončićem, ki ga želi premagati na travi. Marca še piše, da je glavni cilj izleta v Slovenijo, da se nova ekipa pobliže spozna in si izmenja izkušnje ter začne graditi kemijo, ki jo bo potrebovala v novi sezoni.

Yahoo Sports in BasketNews poudarjata, da je Luka Dončić s prevzemom tradicije organizacije poletnih taborov jasno nakazal, da postaja glavni motor in vodja nove ere Jezernikov. BasketNews piše, da je tabor prišel ob najboljšem možnem času, saj franšiza Lakers trenutno doživlja lastniške pretrese in spore znotraj družine Buss glede prodaje deležev novima lastnikoma (Josh Kushner in Bob Iger): Dončićev tabor da igralcem omogoča oddih od medijskega hrupa v Kaliforniji.

Italijanska portala eurosport.it in OA Sport pri tem opominjata, da je Luka poletje izkoristil za premor od reprezentance predvsem zato, da je po ločitvi od partnerice lahko preživel dragocen čas s hčerama v Sloveniji.

Prihod košarkarjev LA Lakers v Ljubljano FOTO: Matej Družnik

Zabavni so tudi komentarji na družbenih omrežjih, pri čemer oboževalci Lakersov hvalijo Dončićevo velikodušnost, nekateri pa se sprašujejo, ali bo res vse plačal sam. A kakor je nekdo zapisal na omrežju x, so to bogati ljudje, ki pač počnejo stvari, ki jih počno bogati.