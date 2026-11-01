Kaj se dogaja v NBA? Le vprašanje časa je, kdaj bo na vrsti Luka Dončić

Sezona v ligi NBA je stara komaj teden dni, pa je seznam poškodovanih zvezdnikov že zastrašujoče dolg. Luka Dončić je po sijajnem začetku zaradi previdnosti že moral na klop, številni njegovi tekmeci so jo odnesli precej slabše. Košarka še nikoli ni bila tako hitra, eksplozivna in fizično zahtevna, človeško telo pa vse težje sledi obremenitvam. Številke razkrivajo skrb vzbujajoč trend, ki ga vodstvo najmočnejše lige na svetu ne more več ignorirati.

Nekoč se je košarka igrala na dveh nogah, danes vse bolj na eni, opozarja eden najbolj izkušenih trenerjev v ligi. Poškodbe, ki so bile pred dobrim desetletjem razmeroma redke, so postale del vsakdana, tudi kariere največjih zvezdnikov so vse bolj ogrožene. Rešitev se zdi preprosta, a v zakulisju lige NBA že leta poteka boj med zdravjem igralcev in milijardnimi zaslužki. In dokler bodo imeli glavno besedo dolarji, bodo ceno plačevali tisti, zaradi katerih navijači sploh prihajajo v dvorane.