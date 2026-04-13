Kako izgleda pot Luke Dončića do naslova prvaka?

Za privržence najslabših 10 moštev je konec rednega dela sezone prinesel odrešitev, navijači preostalih 20 ekip še gojijo vsaj trohico upanja na to, da pripravijo veliko presenečenje. Med njimi so tudi Los Angeles Lakers, ki začenjajo končnico zdesetkani in z najslabšo kvoto Dončićeve dobe v ligi NBA, najbolje pa kaže branilcem naslova iz Oklahome.

Zadnja dva udeleženca končnice v vsaki konferenci bo dal t.i. play-in turnir. Zmagovalec dvoboja 7/8 se bo v končnici pomeril z drugim nosilcem konference, na Zahodu je to San Antonio, na Vzhodu pa Boston. Poraženec bo za zadnjo vozovnico za del sezone, kjer se košarka šele zares začne, igral z zmagovalcem dvoboja deveto- in desetouvrščenega moštva po rednem delu.

FOTO: Delova infografika

Po tem tednu bo znan celotni zemljevid lige NBA, na Luko Dončića pa play-in tekme nimajo veliko vpliva. Pot je jasna: najprej Houston, potem (zelo verjetno) Oklahoma, v morebitnem konferenčnem finalu pa eden od trojčka Minnesota - Denver - San Antonio. Od takšnega podviga jih loči še dolga in trnova pot, ki bo v veliki meri odvisna od uspešnega okrevanja Ljubljančana in Austina Reavesa.

Če bi se LA Lakers kot zmagovalci zahodne konference prebili v veliki finale lige NBA, bi se Dončić po letu 2024 drugič pomeril s prvakom vzhodne konference. Tudi letos bi to utegnil postati Boston, ki je pozdravil vrnitev zvezdnika Jaysona Tatuma na parket, z najboljšega izhodišča pa končnico začenjajo košarkarji Detroita.