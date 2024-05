Kako je Luka Dončić v petih tekmah zavihtel Dallas v finale

Košarkarji Dallasa so se uvrstili v finale te sezone lige NBA, njihov tekmec bo Boston. Luka Dončić in soigralci bodo igrali najmanj štiri tekme, in sicer 7., 10., 13. in 15. junija. Spodaj pa si poglejte pot, po kateri so Teksašani dobili finale vzhodne konference, ko jih je zaman napadala Minnesota.

(1. tekma) Minnesotta – Dallas 105:108

(2. tekma) Minnesotta – Dallas 108:109

(3. tekma) Dallas – Minnesotta 116:107

(4. tekma) Dallas – Minnesotta 100:105

(5. tekma) Minnesotta – Dallas 103:124