Kako je pogodba Curryja za 400 milijonov postala vprašanje domovinske varnosti

Košarkarski zvezdnik Stephen Curry se je še za dve leti zavezal k igranju za Golden State Warriors, prvi zvezdnik in marketinški magnet generacije pa že razmišlja tudi o drugi karieri in poslu, ko bo čevlje obesil na klin. Zato se je razšel z znamko Under Armour in sklenil partnerstvo s kitajsko znamko Li-Ning, vredno kar 400 milijonov dolarjev.

Posel bo trajal (vsaj) 10 let, Curryju pa prinaša veliko prednosti. Li-Ning bo razvijal osebno znamko Stepha Curryja, ki bo delovala znotraj njihovega sistema (podobno kot Jordan znotraj znamke Nike), kitajski opremljevalec se je zavezal tudi k temu, da bo na vzhodu in tudi v ZDA odprl številne trgovine, kjer bodo prodajali le izdelke Curryjeve znamke.

Partnerstvo v vrednosti 400 milijonov dolarjev je tako le začetek poslovne zgodbe ostrostrelca, ki blesti v San Franciscu. Novega opremljevalca je izbiral več mesecev, dogovor vključuje košarkarsko opremo in oblačila za prosti čas, Curry bo lahko sam izbiral športnike, ki jih želi privabiti k sodelovanju, njegovo ime bo nosila tudi linija oblačil in izdelkov za golf.

Ameriški politiki so zaradi posla privzdignili obrvi, Li-Ning je namreč v ZDA prepovedana znamka od leta 2022 zaradi obtožb o izkoriščanju delovne sile. Predstavnik New Jerseyja, republikanec Chris Smith, je napovedal, da bo službo za domovinsko varnost zaprosil za temeljito analizo podjetja.

»Steph Curry je eden najbolj nadarjenih in gledanih košarkarjev na svetu, prav zato je ta zadeva pomembna,« je Smith dejal v izjavi za ESPN in nadaljeval: »NBA, njeni igralci in platforme, kot je Amazon, ne morejo trditi, da se doma zavzemajo za družbeno pravičnost, hkrati pa prejemajo denar od podjetij, povezanih z gospodarstvom prisilnega dela kitajske komunistične partije.«