Kako nemočni so brez Luke Dončića, je razkril tudi mrk v Arizoni

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so brez poškodovanega Luke Dončića ponoči na gostovanju v Phoenixu izgubili s 132:108 in doživeli drugi zaporedni poraz. Usodna je bila tretja četrtina, ki jo je ekipa iz Arizone dobila s 45:29 in pred zadnjim delom ušla na 26 točk prednosti.

Ljubljančan v vrstah slovite kalifornijske zasedbe si je na mestnem obračunu proti Los Angeles Clippers po trku s Srbom Bogdanom Bogdanovićem poškodoval levo mečno mišico, na igrišča pa naj bi se vrnil takoj po božiču, morda pa že danes ponoči pa tekmi s Houstonom. Bolj zaskrbljujoče je, da se Ljubljančanu poškodba ponavlja.

Manjkal je tudi Gabe Vincent, še vedo pa v ekipi ni Ruija Hačimure. In Los Angelesu tokrat ni pomagala niti vrnitev Austina Reavesa, ki je dosegel 17 točk, a že v že v prvem polčasu prejel tudi štiri osebne napake. Najbolj razpoložen je bil 40-letni veteran LeBron James s 23 točkami, Deandre Ayton je z 12 točkami in 10 skoki dosegel dvojnega dvojčka.

Los Angeles je na 28. tekmi v sezoni doživel deveti poraz in ostaja vodilna ekipa pacifiške skupine ter četrta ekipa zahoda. Za Phoenix je Dillon Brooks dosegel 25 košev, ključen pa je bil bržkone prispevek Devina Bookerja, ki je z 11 podajani razigraval ekipo iz Arizone, sam pa dosegel 21 točk.

V Mortgage Matchup Centru je bil ključen tretji del. Phoenix je drugi polčas začel z 10 točkami prednosti, v uvodu v tretjo četrtino pa je bilo po delnem izidu 21:7 praktično vse rešeno. Igra Los Angelesa je bila na trenutke popolnoma razglašena, Lakers pa so v dvoboju izgubili kar 17 žog.

Že na božični večer Lakers čaka nova tekma. Potovali bodo v Houston, ki je davi izgubil z drugo ekipo iz Los Angelesa Clippers s 128:108. Kevin Durant je za poražence dosegel 22 točk, po 19 pa Amen Thompson in Alperen Sengun, ki je temu dodal 11 skokov. Pri Clippers je Kawhi Leonard dosegel 41 točk.

Najstnik Cooper Flagg je tudi v dvobojih z Nikolo Jokićem izjemno nadarjenost, in je bil v tesni zmagi najboljši strelec proti Denverju. FOTO: Ron Jenkins/Getty Images Via AFP

Zelo tesno zmago je dosegel Dallas, ki je doma srečno s 131:130 premagal Denver. Teksačani so si v prvem polčasu nabrali že 21 točk prednosti, a se Nikola Jokić in druščina niso predali, Peyton Watson pa je s piskom sirene zgrešil met za zmago ekipe iz Kolorada.

Novinec Cooper Flagg je za Dallas dosegel 33 točk, Anthony Davis dve manj. Pri Denverju, ki je zadel kar 20 trojk, a je izgubil 15 točk, je Jamal Murray dosegel 31 točk in 14 asistenc, dve manj pa ob prav tako 14 asistencah Jokić.

San Antonio Spurs so s 130:110 premagali prvake Oklahomo City Thunder, ki so izgubili četrtič v sezoni, drugič na zadnjih treh tekmah, a ostajajo vodilna ekipa lige. Ključna je bila zadnja četrtina, ki so jo Teksačani dobili z 43:28.

Keldon Johnson je za sedmo zaporedno zmago San Antonia dosegel 25 točk, eno manj Stephon Castle. Na drugi strani je bil s 33 koši najbolj razpoložen lanski MVP lige Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander s 33 točkami.

Minnesota Timberwolves je s 115:104 ugnala presenetljive pokalne prvake New York Knicks, ki so izgubili šele drugič na zadnjih desetih tekmah. Na drugi strani ima dobro serijo tudi Minnesota, ki je dobila še deseto srečanje od zadnjih dvanajstih. Anthony Edwards je ob zmagi Minnesote dosegel kar 38 točk, Karl-Anthony Towns na drugi strni pa kar 40 točk in 13 skokov.