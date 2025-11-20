Kakšna bo prihodnost Anthonyja Davisa?

Medtem ko se Los Angeles Lakers slovenskega košarkarja Luke Dončića borijo za najvišja mesta v zahodni konferenci lige NBA, se Dončićeva nekdanja ekipa Dallas Mavericks bori s poškodbami in slabimi rezultati. Prejšnji teden je po zgolj treh zmagah na začetku sezone vodstvo Dallasa odpustilo športnega direktorja Nica Harrisona, ki je pred devetimi meseci sprejel odločitev, da slovenskega zvezdnika pošlje v Los Angeles in v Teksas pripelje Anthonyja Davisa.

Davis je po menjavi za Dallas odigral 14 tekem – Dončić jih je v tem času 38 – in zaradi poškodbe novembra še ni igral. Glede njegove vrnitve na parket bo sedaj odločal tudi lastnik franšize Patrick Dumont. Ta mu bo nastop dovolil, ko vidi zdravniška poročila, ki zagotavljajo, da se mu poškodba z igranjem ne bo poslabšala, je poročal ESPN. Zaradi Davisovih težav s poškodbo in odhoda Harrisona so se pojavila tudi vprašanja glede njegovi prihodnosti v Teksasu.

Manjšinski lastnik Dallas Mavericks Marc Cuban je nedavno zatrdil, da se od 32-letnika ne nameravajo posloviti. »Ne bomo. Hočemo poskusiti zmagati,« je za The Athletic Cuban povedal o morebitni menjavi. Nekdanji večinski lastnik je mediju potrdil tudi, da je svetovalec lastniku Dumontu.

Novinar ESPN Shams Charania pa je nasprotno povedal, da je Dallas kljub temu pripravljen Davisa zamenjati. »Ta franšiza se odmika od tri- do štiriletnega obdobja za osvojitev prvenstva Nica Harrisona ter poskuša najti trajni uspeh in trajno rast okoli Cooperja Flagga in mladih,« je na oddaji NBA Countdown povedal Charania. »Zato so viri ESPN povedali, da bodo Mavericks prisluhnili pozivom za menjavo Anthonyja Davisa ter preverili in raziskali njegovo vrednost.«

Davis je to sezono v povprečju dosegel 20,8 točk in 10,2 skoka na tekmo. Z njim v ekipi so v letošnji sezoni Mavericks zmagali na dveh od petih tekem, brez njega so zabeležili devet porazov in dve zmagi.