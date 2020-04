Kakšna letina: Bryant, Duncan in Garnett! (VIDEO)

Neizmerljiv vpliv na družbo

Leto 2020 je zelo neprijazno do košarke. Že na prvi dan leta je umrl dolgoletni komisar lige NBA David Stern, 26. januarja v tragični nesreči še eden največjih zvezdnikov pod obroči, sredi marca so zastala tekmovanja po vsem svetu. Toda med ogorčenim bojem s koronavirusom je košarka dobila tudi bržkone najimenitnejšo generacijo novih članov hrama slavnih v Springfieldu. Z Bryantom, sinv glavnih vlogah.Vrhunsko je bilo že leto 2009, ko so v hram hkrati sprejeli tri legende Chicaga, San Antonia in Utaha ter nepozabnega ameriškega sanjskega moštva z OI 1992 –in Johna Stocktona. Starejši pomnijo generacijo 1980 zin. A tudi letošnji glavni junaki, ki jih bodo počastili 29. avgusta na posebni slovesnosti, so po vrsti ikone svojega športa. Vsi trije so skupaj igrali v ligi NBA kar 60 sezon, osvojili 11 naslovov prvaka – Bryant in Duncan po pet z LA Lakers in San Antoniom, Garnett enega z Bostonom –, štirikrat lovoriko MVP rednega dela prvenstva in petkrat finala, 48-krat nastopili na tekmah All-Star ...»Rod 2020 je brez dvoma med tistimi, ki so najgloblje posegli v zgodovino košarke. Njihov talent in socialni vpliv na celotno družbo je neizmerljiv,« je ob razglasitvi novih članov košarkarskega hrama slavnih poudaril njegov predsednik, ki je imel seveda v mislih tudi preostalih šest letošnjih slavljencev.Nekdanjega odličnega košarkarja in trenerja Houstona,, ter njegovega kolego. Tamiko Catchings, ki je v igralskih dneh štirikrat zapored osvojila zlato kolajno na OI (2004-2016), trenerkiinter predlani umrlega generalnega sekretarja Mednarodne košarkarske zveze FIBA. Pa vendar je vsem jasno, kdo so največji med velikimi. Bryant, Duncan in Garnett so bili po svojih vlogah, slogu igre in značajskih potezah povsem različni, vendar so vsak na svoj način našli mesto med legendami.»Srce se mi para od žalosti, ker Kobe ne bo mogel osebno prejeti priznanja in nam podariti izjemnega govora. Toda z nami so še vedno soproga in tri preživele hčerke, njegova starša in dve sestri, ki bodo vedno zelo spoštovan del družine LA Lakers,« je zagotovil, legenda kluba iz Los Angelesa, za katerega je Bryant igral kar 20 let in se odlično vključil v njegov blišč.Tudi Duncan je celotno profesionalno kariero (19 sezon) branil barve enega moštva, a je bil vedno miren in redkobeseden, najraje je govoril z žogo v rokah. Garnett je medtem iskal srečo kar 21 sezon pri Minnesoti, Bostonu in Brooklynu in jo našel leta 2008. »Če bi se prej odločil za Boston, bi verjetno imel kakšno lovoriko več, vendar sem tudi tako zadovoljen ob vseh teh velikanih košarke,« meni Garnett.Po zaslugiima Slovenija od leta 2007 svojega člana hrama slavnih FIBA s sedežem v španskem Alcobendasu, v ameriško različico se ni prebil še nihče. Iz nekdanje Jugoslavije so se vanjo uvrstili(leta 1996),(2002), oba posmrtno,(2004),(2018) in(2019) zaradi odličnih igralskih karier,(1998) in(2007) za trenerske zasluge ter(1991) kot dolgoletni funkcionar najvišjega kova.Hrvati so letos razočarani, ker so Američani vnovič prezrli, trikratnega prvaka lige NBA in evrolige ter najboljšega košarkarja SP 1990 in EP 1989, pri nas pa že imamo v mislih resnega kandidata, ki bi lahko prebil led. To je seveda. Toda fant naj najprej igra še poldrugo desetletje v tako imenitnem slogu kot doslej, nato pa bo moral počakati še tri leta, preden ga bodo lahko po pravilih hrama slavnih v Springfieldu sploh nominirali. A brez skrbi, če bo vztrajal, mu ne more prav nič ubežati.