Kakšna logika! V terminu OI bi dokončali košarkarska prvenstva

Liga NBA je večni zgled Evropejcem, ki želijo nadomestiti izgubo.



Američani bodo po potrebi igrali tudi julija, avgusta in septembra.



V evroligi in evropskem pokalu želijo dokončati sezono na igrišču.

Slovenija pet let evropski prvak?

Zoran Dragić čaka, ali bo njegova Baskonia nadaljevala boje v španskem prvenstvu in evroligi. FOTO: Euroleague

70

odstotkov nižje plače so svojim košarkarjem ponudili številni španski klubi, tudi Barcelona.

Parker: Ne vlivajte lažnega upanja

Pametni se običajno veliko naučijo od tujih napak in dobrih zamisli drugih. Toda kaj potem reči o vodstvih košarkarskih lig in lastnikih klubov? Medtem ko so na Kitajskem, ki je že konec decembra postala epicenter novega koronavirusa, opustili zamisel, da bi lahko nadaljevali DP 15. aprila in so morebitni štart premestili na maj, si v Evropi in ZDA obetajo, da bi jim lahko preložitev olimpijskih iger v Tokiu celo koristila. Klubi bi pač lahko razvlekli ligaška prvenstva čez domala celo poletje in tako nadomestili del izgubljenega zaslužka.Ni skrivnost, da največja nacionalna in regionalna prvenstva na stari celini – tudi liga ABA – čakajo na lepše čase ali dokončne odpovedi, tako da upoštevajo navpično hierarhijo. Klubski šefi pogledujejo proti vodstvom svojih lokalnih tekmovanj, ta čakajo na odločitev evrolige, tej pa je že od nekdaj zgled liga NBA, ki ima svoj prepoznaven sistem vrednot in večno ikono – dolarski bankovec., lastnik Dallasovega moštva, za katerega igra, se je sicer širokogrudno vključil v dobrodelne akcije za pomoč Američanom, vendar hkrati pričakuje, da se bodo njegovi košarkarji vrnili na igrišče že sredi maja.»Mogoče takrat še ne bomo mogli dovoliti navijačem na tribune, toda tekme najboljših košarkarjev na svetu bi se vrnila v naša življenja. Ljudje tudi v teh težkih časih potrebujejo vznemirjenja in nekoga, za katerega bodo navijali. Šport je tisto, kar potrebujemo,« je prepričan Cuban, ki očitno živi v svojem svetu, podobno pa tudi njegovi nekoliko bolj zadržani kolegi. Preložitve OI, ki bi jih morale biti prirediti med 24. julijem in 9. avgustom, na leto 2021, očitno ne razumejo kot nujen ukrep za zaščito športnikov, trenerjev in gledalcev, temveč okoliščine vidijo kot novo poslovno priložnost.Zato bi v primeru, če bi se liga NBA nadaljevala »šele« sredi junija, izkoristili julij, avgust in po potrebi tudi del septembra za odločilne boje za naslov prvaka. To bi kajpada pomenilo, da bi se sezona 2020/21 začela bistveno pozneje kot običajno in da bi se pozneje tudi končala, kar bi prihodnje leto ogrozilo udeležbo najboljših košarkarjev na OI. Nadomestni datum zanje ni določen, prav tako za olimpijske kvalifikacije, v zraku pa je obviselo tudi evropsko prvenstvo za košarkarje na Češkem, v Gruziji, Italiji in Nemčiji v prvi polovici septembra.In kot vse kaže, bo Slovenija evropski prvak vse do leta 2022, ko v koledarju FIBA ni predvidenega večjega tekmovanja; samo kvalifikacije za SP 2023, ki jih bodo gostili Filipini, Japonska in Indonezija. »Vse skupaj je zelo preprosto, saj sta možna le dva scenarija. Po prvem bodo na OI 2021 igrali vsi največji asi lige NBA. Po drugem ne bodo,« je že kar cinično kratek direktor košarkarske zveze ZDANajboljša evropska moštva ne vadijo in številna so predlagala svojim košarkarjem, naj sprejmejo znižanje plač celo za 70 odstotkov. Hkrati pa niso opustila upanja, da bi lahko izpeljala sezono do konca. Na videokonferenci s predsednikom evroligeso se dogovorili, da lahko potrpijo še dva meseca, vmes pa bodo pripravili načrt, po katerem bi lahko odigrali preostalih šest kol rednega dela, dvoboje četrtfinala in finalni turnir v Kölnu. Opozorila, da bo večina pogodb z igralci potekla 30. junija, so bila zaman.Nekdanji francoski velezvezdnik, zdaj prvi mož Asvela, je šel korak naprej in predlagal konec evropske sezone brez razglasitve prvaka. »Vsi bomo utrpeli veliko izgubo, toda vodstvo evrolige ne bi smelo vlivati klubom lažnega upanja. Razumeti moramo, da imajo evropske države različne dinamike širjenja koronavirusa in tudi različne zaščitne ukrepe.«Jezen je tudi predsednik sindikata evroligaških košarkarjev Luigi Datome: »Če razmišljajo o tekmah brez gledalcev, to pomeni, da nevarnost ne bo minila. In dokler nam bo grozila nevarnost, košarka ne bo imela smisla. V vmesnem času moramo rešiti vprašanje znižanje pogodb, kar bo povsem pravni postopek. Če sezone ne bomo dokončali, kar nam po moji oceni ne bo uspelo, bomo morali najti kompromis.«