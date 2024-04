Kapetan Blažič se je po razpadu sistema pri Olimpiji opravičil publiki

V nadaljevanju preberite:

Rezultatska krivulja Cedevite Olimpije v zadnjem mesecu regionalne sezone ni kazala v pravo smer, tudi vrnitev na stožiški parket ni prinesla zasuka. Po novi skromni predstavi Ljubljančanov, tokrat je odpovedal predvsem met z razdalje, o zasluženosti zmage Mege (85:71) ni bilo nobenega dvoma. Precej bolj nejasna je smer, v katero bo Olimpijina barka plula v prihodnje.

Druga in hkrati že zadnja četrtfinalna tekma ni prinesla ničesar novega, še enkrat več je razgalila vse težave v igri Cedevite Olimpije, na katere tako igralci kot strokovni štab opozarjajo že nekaj časa, a ne najdejo pravih rešitev. Mega je bila hitrejša, spretnejša, preprosto – boljša. »Igralcem ne očitam želje in borbenosti, a je na tej ravni zelo težko zmagovati, če si tako nenatančen pri metih z razdalje in prostih metih, kot smo bili mi,« je po tekmi ocenil trener Ljubljančanov Zoran Martić.