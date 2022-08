Kapetan Dragić je že pravi dedek, toda še vedno so lačni uspeha

V nadaljevanju preberite:

Slovenski košarkarji bodo jutri nadaljevali priprave na evropsko prvenstvo v Istanbulu, velemestu srečnega imena, v katerem so se pred petimi leti zavihteli na vrh stare celine. Na ogrevalnih tekmah s Turčijo (v petek ob 19. uri) in Ukrajino (sobota, 19.00) naj bi igrali vsi najboljši – manjša uganka je le Luka Dončić –, v moštvo se bo vključil tudi Vlatko Čančar. Že pred časom je namreč dobil vsa potrebna soglasja zdravnikov in delodajalcev v ligi NBA po januarski operaciji zlomljene kosti v desnem stopalu.

Kakšen status bo imel odslej pri Denverju? Kakšne nove prednosti ima slovenska reprezentanca pet let po zmagoslavju na EP? Zakaj ne bo odveč kanček previdnosti? Kdo mu je najbolj pomagal ob prihodu v ZDA?