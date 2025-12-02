Kapetan, obdan z mladeniči, Dončića ne bo pustil na cedilu

Premešana in pomlajena slovenska košarkarska reprezentanca je z novim kapetanom našla mir, ki ga je pred zimskim odmorom potrebovala. Poraz proti Estoniji po kaotični končnici je skelel, zmaga pred 10.000 glasnimi navijači v Göteborgu pa je Slovencem vrnila samozavest in olajšala nadaljevanje poti proti mundialu 2027. Slovenci so deloma že v Kopru, še bolj pa na Švedskem potrdili širino igralskega kadra in potencial, v postopku pridobivanja izkušenj bo vzponom neizogibno sledil še kakšen spodrsljaj.

»Povsem zaupam tem fantom, bolj kot evropsko prvenstvo me skrbijo naslednje kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Format je težak, vsi vemo, kakšno je razmerje sil v košarki in da vsi najboljši niso na voljo, kar se Sloveniji še bolj pozna,« je v pogovoru za Delo že na začetku poletja s cmokom v grlu proti kvalifikacijam za SP 2027 pogledoval predsednik košarkarske zveze Matej Erjavec. Uvodno dejanje v Bonifiki je potrdilo, da bojazen ni bila odveč, Estonija je z odmevnim skalpom pokazala, da nihče v skupini H ni vnaprej odpisan.