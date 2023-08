Kapetan Sasu Salin nagnal mlajšega soigralca v sobo

V Aziji se bo jutri začelo 19. svetovno prvenstvo v košarki. V Okinavi, kjer bo igrala tudi slovenska reprezentanca, ki se bo za uvod pojutrišnjem (z začetkom ob 13.30 po srednjeevropskem času) pomerila z Venezuelo, bosta spored v bistveno težji skupini E odprli Avstralija in Finska (10.00).

Avstralci, ki imajo v svojih vrstah kar devet igralcev iz lige NBA, so veliki favoriti, toda Fincev s sijajnim Laurijem Markkanenom (Utah Jazz) vendarle ne gre vnaprej odpisati. Navsezadnje so si »Suomiji« kot prvi med vsemi zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu, in to v skupini z Nemci, s katerimi se bodo spoprijeli tudi na Japonskem, Slovenci, Izraelci, Švedi in Estonci.

Veliki finski up Olivier Nkamhoua se dokazuje pri ameriški univerzitetni ekipi Tennessee Volunteers. FOTO: Robert Deutsch/Usa Today Sports

Kapetan finske izbrane vrste je Sasu Salin (Tenerife), nekdanji član ljubljanske Olimpije, ki je svojo vlogo vzel nadvse resno. Ko je med intervjujem za televizijsko postajo Yle opazil svojega mlajšega soigralca Olivierja Nkamhouaja (Tennessee) spodaj na bazenu, je prekinil pogovor, se obrnil k njemu in zakričal: »To niso počitnice na plaži, pojdi v sobo!«

Na vprašanje novinarja, ali mora kot kapetan usmerjati mlajše, je nato Salin odvrnil: »Moram. To res niso počitnice na plaži, zvečer imamo trening ...« Glede prvenstva in tekmecev v skupini je 32-letni finski as dejal: »Avstralija je tretja na svetovni lestvici, Nemčija je bila tretja na lanskem evropskem prvenstvu, proti Japonski pa pred njenimi navijači tudi ne bo preprosto. Vse tekme nam bodo predstavljale velik izziv,« je poudaril Salin in pripomnil: »Seveda bomo naredili vse, da si priigramo vozovnico za Manilo, toda zdaj smo z mislimi predvsem pri Avstraliji.«