Kar se dogaja z Los Angelesom, ni novost, besen je tudi Dončić

Sodniški kriterij gor ali dol, velika priložnost za izenačenje v seriji je za Los Angeles Lakers splavala po vodi. Dobrih 10 minut pred koncem tretje četrtine so povedli za pet točk, spravili v težave z osebnimi napakami Shaija Gilgeousa-Alexandra in imeli odprto pot k dragoceni zmagi. Nato je šlo hitro vse po zlu – tudi zaradi sodniškega kriterija, ki je na tekmah z Oklahomo vselej vprašljiv.

V tej sezoni sta zaradi sojenja na tekmah s prvaki živce že izgubila trener Minnesote Chris Finch in glavni v New Yorku Mike Brown, v anonimni anketi ju je podprla večina tekmecev v ligi. Zdaj se s podobno izkušnjo soočajo tudi Jezerniki, ki na eni strani ne najdejo poti iz gozda preveč agresivnih rok branilcev Oklahome, pod drugim košem pa so kaznovani za vsak dotik.

»Ne gre samo za to sodniško ekipo, pri vseh je podobno. Vsak kontakt njihovih branilcev je prekršek, a to sodniki vedno znova spregledajo. LeBrona so neštetokrat udarili po glavi, gre za zvezdnika lige, a ga zagotovo ne zaščitijo. Samo zato, ker ne odigra prekrška ... Na drugi strani pa je vsak kontakt takoj kaznovan,« je bil jezen J. J. Redick in dodal: »Dovolj težko je igrati proti njim, če bi imeli normalen kriterij, tako pa je preprosto nemogoče.«

LeBron James je raje ostal tiho, da bi se izognil kazni, Austin Reaves se ni zadrževal: »Zagotovo nisem bil žaljiv, že milijonkrat sem povedal kaj bolj sočnega, a ne bom prenašal, da mi nekdo neizzvan in nato nekaznovan vpije v obraz. Če bi jaz naredil pol tega, kar so delali pri Oklahomi, bi stokrat dobil tehnično napako. Da je tokrat nisem, ko sem se soočil s sodnikom Johnom Goblom, le potrjuje, da niso imeli prav.«

Časa za objokovanje poraza Los Angeles nima, po tekmi so odleteli domov v Kalifornijo, v noči na nedeljo jih čaka tretje dejanje serije. Jezerniki tudi brez Luke Dončića niso tako daleč od uspeha, kot so jim številni napovedovali, bodo pa za zmago na prvi domači tekmi potrebovali tekmo s še manj napakami in tudi kanček sreče.