Kareem Abdul-Jabbar jim je ušel, za letečega Grka imajo limanico (VIDEO)

Potem ko je Giannis Antetokounmpo lani osvojil lovoriko za najboljšega košarkarja prvenstva NBA in bil januarja letos še drugič zapored skupaj z LeBronom Jamesom izbran za kapetana moštev na tekmi All-Star, ga je koronavirus ustavil sredi novega vrhunca. S povprečjem 29,6 točke, 13,7 skoka in 5,8 asistence je prekosil vse svoje prejšnje sezone, Milwaukee (53:12) pa je bil do prekinitve lige najuspešnejši med vsemi. Mu lahko kriza prepreči tudi podpis najvišje pogodbe v zgodovini svetovne košarke?Pri 25 letih se je v Atenah rojeni as z nigerijskimi koreninami, ki ima pri 211 cm višine neverjetne telesne sposobnosti, znašel na ...