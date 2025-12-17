Katero darilo je za Jezernike izbral Dončić?

December je mesec obdarovanja in čas prazničnega duha. Ta je prevzel tudi slovenskega košarkarja Luko Dončića, ki se je odločil, da še pred božičem svojim soigralcem in vsem zaposlenim pri organizaciji podari darila.

Po včerajšnjem ekipnem treningu je trener Jezernikov JJ Redick potrdil, da je Dončić kupil več kot sto daril za zaposlene. »V košarkarskih oddelkih je dobil vsak, mislim, da je bilo skupaj 103 vseh daril,« je povedal Redick. »To je zelo, zelo vrhunsko e-kolo. Z veseljem ga bom odpeljal na plažo in se ga že veselim. Zelo lepa gesta od njega. Vsi fantje so zelo, zelo uživali.« Portal Heavy Sports je ocenil, da je 26-letnik za kolesa zapravil okoli 290 tisoč evrov.

Oktobra je slovenski košarkar soigralce povabil tudi na vožnjo s avtomobili znamke porsche, nato pa je celi ekipi podaril nove športne čevlje (Jordan Luka 4). »Takšen je pač on,« je Dončića hvalil njegov trener. »Zaveda se platforme in mesta, ki ga ima v vsaki skupnosti, in v Los Angelesu ni bilo nič drugače, prav tako ne v tej ekipi.«

Naslednja tekma Los Angeles Lakers čaka v petek zjutraj ob treh, ko se bodo pomerili z ekipo Utah Jazz.