Kdaj bo Dončić znova na delu? Prva naloga ga čaka v ponedeljek

Čakanja na začetek nove sezone v ligi NBA bo kmalu konec. Luka Dončić je že v Kaliforniji in trenira s soigralci pri Los Angeles Lakers, ki bodo v ponedeljek, 28. septembra, opravili t.i. media day, dan pozneje pa začeli pripravljalni tabor, s katerim se uradno začenja nova sezona. Prva tekma jih čaka 5. oktobra v Sacramentu oziroma 6. oktobra ob 4. uri zjutraj po slovenskem času. Ali bo Dončić že takrat igral, še ni znano, saj trenerji na pripravljalnih tekmah praviloma previdno odmerjajo minute največjim zvezdnikom. Zvezdniki iz Los Angelesa v novo obdobje vstopajo s prevetrenim moštvom, zgrajenim okoli Dončića in Austina Reavesa. Trener JJ Redick je pred začetkom priprav poudaril, da je z opravljenim poleti zadovoljen. »Všeč mi je vse, kar smo naredili poleti, da smo gradili okoli ...