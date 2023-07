Kdo sta Ajša Sivka in Lea Bartelme, junakinji zmage Slovenk na euru

V nadaljevanju preberite:

Junija je Ljubljana gostila košarkarsko evropsko prvenstvo članic, Slovenija je razočarala. Pravi obliž na rano pa je prišel mesec dni pozneje. Mladinke so v Turčiji brez izgubljene tekme postale evropske prvakinje. Pogovarjali smo se s slovenskima košarkaricama, ki sta zavihteli Slovenijo U-18 na vrh Evrope in pristali v idealni peterki prvenstva. Kdo sta MVP prvenstva Ajša Sivka in Lea Bartelme? Kje zorita in kdo ju usmerja na njuni poti?