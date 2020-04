Kdor ne bo odigral zaostalih tekem, bo izgubil točke

Madrid – Predsednik španske nogometne lige Javier Tebas je opozoril klube, da bodo morali kljub pandemiji novega koronavirusa odigrati zaostale prvenstvene tekme, ko bodo oblasti v državi to dovolile, sicer bodo sledile sankcije.



»Proti klubom, ki ne bodo igrali, bo Španska nogometna zveza izvedla disciplinski postopek in jim odvzela tri točke, ker se igralci niso pojavili na zelenici,« so zapisali v športnem dnevniku Sport. Tebas je med drugim dejal, da lige ne bodo odpovedali, saj bi s tem izgubila milijardo evrov. Tekme brez gledalcev pa bi klube stale do 350 milijonov evrov, kar je bolj sprejemljiva žrtev za nogometni ustroj v državi.

Razdvojena moštva

Tebas je potrdil, da v tem trenutku poteka »vroča debata« glede nadaljevanja prvenstva. Vpletene strani pa se strinjajo zgolj pri točki, ki na štadionih ne bi dovolila prisotnosti gledalcev.



Zadnja prvenstvena tekma v Španiji je bila odigrana 11. marca, doslej pa je za posledicami covida-19 v državi umrlo skoraj 23.000 ljudi. Izredno stanje bo v Španiji trajalo vsaj do 9. maja, šport na prostem pa je prepovedan.